Работа в Украине: какие профессии сейчас пользуются популярностью и какую зарплату платят

Рынок труда в Украине в середине осени пострадал из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Отключение света, невозможность спланировать работу и графики - все это сильно повлияло. Однако эксперты утверждают, что рынок устоял и в некоторых регионах даже повысили немного зарплату.
Какие вакансии сейчас в Украине самые популярные и какие платят зарплаты - читайте ниже.
Как сообщают специалисты Work.ua, рынок труда из-за отключения электроэнергии и обстрелов в октябре просел на 10-15%. Сильного обвала не произошло, немного сократилось количество вакансий и откликов на них.
Больше всего свободных вакансий по-прежнему в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.
В два раза увеличилось количество предложений о работе в Донецкой области - в сфере добычи угля. Также наметился рост предложений о работе на территории освобожденной Харьковской области - почти 16% за месяц.
Больше всего предложений сейчас в Украине на вакансии менеджеров по продажам, продавца-консультанта, водителя, бухгалтера и повара. Также в лидерах - сфера обслуживания, рабочие специальности, продажи и закупки, торговля, гостинично-ресторанный бизнес и туризм.
Кроме того, стало появляться больше предложений в сфере финансов и банковского дела, недвижимости, маркетинге и рекламе, а также - в топ-менеджмент.
На 8% в октябре сократилось количество искателей работы, при этом количество желающих работать удаленно увеличилось. Снизилась также конкуренция на рынке труда.
Средняя зарплата в Украине не меняется уже несколько месяцев - это 15000 гривен. Однако в октябре в среднем на 3-5% начали повышать зарплаты во Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях. Самая высокая средняя зарплата по-прежнему в Киеве - это 17500 гривен.
Повышение зарплат коснулось руководителей среднего звена, охраны и безопасности, в сфере юриспруденции, сферы обслуживания и секретариат.
Самые низкие зарплаты сейчас:
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