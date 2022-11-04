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Работа в Украине: какие профессии сейчас пользуются популярностью и какую зарплату платят

Какие профессии сейчас популярны и где больше платят (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Рынок труда в Украине в середине осени пострадал из-за массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Отключение света, невозможность спланировать работу и графики - все это сильно повлияло. Однако эксперты утверждают, что рынок устоял и в некоторых регионах даже повысили немного зарплату.

Какие вакансии сейчас в Украине самые популярные и какие платят зарплаты - читайте ниже.

Как сообщают специалисты Work.ua, рынок труда из-за отключения электроэнергии и обстрелов в октябре просел на 10-15%. Сильного обвала не произошло, немного сократилось количество вакансий и откликов на них.

Больше всего свободных вакансий по-прежнему в Киевской, Львовской, Днепропетровской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

В два раза увеличилось количество предложений о работе в Донецкой области - в сфере добычи угля. Также наметился рост предложений о работе на территории освобожденной Харьковской области - почти 16% за месяц.

Кого ищут на работу в Украине

Больше всего предложений сейчас в Украине на вакансии менеджеров по продажам, продавца-консультанта, водителя, бухгалтера и повара. Также в лидерах - сфера обслуживания, рабочие специальности, продажи и закупки, торговля, гостинично-ресторанный бизнес и туризм.

Кроме того, стало появляться больше предложений в сфере финансов и банковского дела, недвижимости, маркетинге и рекламе, а также - в топ-менеджмент.

На 8% в октябре сократилось количество искателей работы, при этом количество желающих работать удаленно увеличилось. Снизилась также конкуренция на рынке труда.

А какие зарплаты?

Средняя зарплата в Украине не меняется уже несколько месяцев - это 15000 гривен. Однако в октябре в среднем на 3-5% начали повышать зарплаты во Львовской, Днепропетровской и Харьковской областях. Самая высокая средняя зарплата по-прежнему в Киеве - это 17500 гривен.

Повышение зарплат коснулось руководителей среднего звена, охраны и безопасности, в сфере юриспруденции, сферы обслуживания и секретариат.

Самые высокие зарплаты сейчас на таких вакансиях:

  • Медиабайер - 70000 гривен
  • Водитель-международник - 40000 гривен
  • Веб-дизайнер - 31250 гривен
  • Бизнес-аналитик - 30000 гривен
  • Риелтор - 30000 гривен
  • Рихтовщик - 30000 гривен
  • Менеджер операционной деятельности - 29450 гривен

Самые низкие зарплаты сейчас:

  • Уборщики - 8000 гривен
  • Санитары - 8000 гривен
  • Ассистент ветеринарного врача - 8125 гривен

Кстати, ранее мы писали о том, что на рынке труда активизировались мошенники - что нужно знать.

А еще рассказывали о том, что украинцам теперь стало легче искать работу за границей.

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