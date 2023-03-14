Так делают в отелях. Как сделать так, чтобы в туалете был постоянно приятный запах

Туалет и ванная комната иногда могут содержать в себе неприятные запахи. Для того, чтобы освежить, например, уборную, не нужно покупать дорогостоящие средства.
В издании Sante Plus рассказали о хитрости отелей для ароматизации туалета и ванной комнаты.
Если ваш туалет находится в вашей ванной комнате, этот неприятный запах может распространяться по всему помещению. В этом случае нет необходимости тратить все свои деньги на освежители воздуха по завышенным ценам, чтобы ароматизировать эту локацию. Благодаря этому трюку ваши туалеты будут чистыми и приятно пахнут.
К счастью, есть для вас один трюк, который позволит вам избавиться от неприятных запахов, исходящих из туалета. Кроме того, вы можете использовать его, чтобы очистить их тщательно. Хитрость заключается в том, чтобы налить лимон и уксус в бутылку с распылителем, выполнив следующие действия:
Избавиться от неприятного запаха из туалета можно с помощью пищевой соды. Этот белый порошок, известный своей впитывающей способностью, может вас приятно удивить!
Смешайте столовую ложку пищевой соды с лимонным соком, чтобы получилась паста. Затем нанесите ее на сиденье и крышку унитаза.
Позвольте ей подействовать в течение нескольких минут. Прополощите, смывая унитаз, и вы увидите, что неприятные запахи станут просто плохим воспоминанием.
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