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Не делайте этого! Врач развеяла основной миф о полоскании горла

Фото: Что не нужно делать, если болит горло (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Болезнь горла - это очень частый симптом при ОРВИ. В клетки слизистой горла попадает вирус, и горло становится красным. Это абсолютно нормально при болезни.

О том, что не стоит делать при болезни горла рассказала врач-пульмонолог Марина Кудрявцева на своей странице в Facebook.

Почему болит и печет горло при ОРВИ?

При попадании вируса в клетку возникает воспаление, так что клетка выделяет много различных веществ вместе с иммунными комплексами, чтобы сигнализировать о проблеме. Эти медиаторы (вещества) раздражают рецепторы слизистой и возникает боль, отек. Это вполне нормально.

Что делать, если болит горло

Медик отмечает, что вирус уже в клетке, поэтому, никакие "полоскалки" и "сосалки" не могут на него подействовать. Ваша иммунная система справится с этим сама.

Если горло очень болит, то на помощь вам придут ибупрофен или парацетамол. Эти препараты прекрасно устраняют боль в горле, также поможет обильное питье или обычный леденец с мятой.

Можно съесть мороженое, или выпить прохладной жидкости, при наличии хрипоты и "севшего голоса" лучше какао с молоком в теплом виде.

Почему не стоит полоскать горло содой и солью?

Запрещено полоскание горла водой с солью и содой, особенно в большой концентрации. Это повредит вашу слизистую.

Вода в которой много соли называется "гипертонический раствор" в нем много натрия, он извлекает из ваших клеток влагу и высушивает слизистые, что приводит к частым осложнениям.

Нарушается жизнь нормальных бактерий в вашем горле и рту, которые контролируют незначительную по многочисленности условно-патогенную флору.

Если говорить просто - вы нарушаете местный слизистый иммунитет, снижаете его сопротивляемость, способствуете развитию плохой флоры, которая есть у каждого человека в небольшом количестве.

Помогут ли леденцы от горла?

В таких медицинских пастилках, как Тантум верде и Стрепсилс действительно есть вещество, которое имеет доказанное антисептическое (обеззараживающее и местное противовоспалительное действие. Их можно использовать до 7 дней и не более, так как они также нарушают вашу флору.

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Ранее о том, можно ли лечить ОРВИ антибиотиками рассказал также Евгений Комаровский.

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