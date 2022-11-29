Не совершайте этих ошибок. Как правильно завершать романтические отношения: советы психолога

Нельзя выстроить новые романтические отношения, не завершив предыдущие. Это аксиома. Но делать такой шаг нужно правильно.
Как лучше прощаться с партнером и не наделать старых ошибок, рассказала семейный психолог Алена Щербань.
“Для определения незавершенных отношений в психологии существует специальный термин – “гештальт”. Он означает, что жизнь снова и снова будет возвращать вас к невыполненному уроку. Именно поэтому в отношениях, которые вас не устраивают, нужно ставить точку. Хотя идеальных сценариев расставания не существует, есть лайфхаки, которые делают эту процедуру эффективной и не столь болезненной”, - говорит Щербань.
Ниже – несколько действенных советов мужчинам и женщинам.
Прощальный разговор лучше провести в нейтральном месте. Там, где вы больше не планируете бывать. Это может быть уютное кафе или ресторан. Прощаться дома или в месте первого свидания не стоит: в будущем они станут для вас триггером. Напоминать о партнере будут и его ценные подарки, потому их тоже желательно вернуть. Прощаться по телефону или по электронной почте можно только тогда, когда вы не можете встретиться физически (например, кто-то из партнеров живет за границей). Чтобы закрыть гештальт и расставить все точки над і, нужно встретиться лицом к лицу.
Объяснить, почему вам следует разойтись, бывает непросто. Особенно если решение принимается спонтанно, на эмоциях. Прежде чем разговаривать с партнером составьте список существующих проблем и попробуйте объяснить себе, почему их нельзя решить. Если вы будете путаться в аргументах, партнер будет считать, что вы еще не определились. Говорите только правду: вымышленный повод его не убедит. И не вините себя за то, что стали инициатором расставания, ведь вскоре вы начнете жалеть бывшего и попытаетесь загладить вину, которой на самом деле нет.
Во время прощания партнер может начать торговаться, пытаясь убедить вас, что все можно изменить к лучшему. Обещает исправиться… В этот момент нельзя давать ему даже маленькую надежду на восстановление отношений. Это только продолжит взаимные страдания. Ставить отношения на паузу – тоже не лучший вариант. Подобные паузы почти всегда заканчиваются расставанием. Но вы потеряете несколько месяцев, или год.
Используйте в разговоре технику "я-сообщений": они не будут оскорблять партнера и провоцировать его на агрессию. Говорите: "Я еще не готова стать мамой", а не "Ты достал меня разговорами о ребенке". Или "Я устала от наших отношений" вместо "Ты мне надоел". Не вините партнера во всех грехах. Уважайте человека, которого когда-то любили. Это позволит разойтись более или менее мирно.
Не звоните прежнему и не отправляйте ему сообщения в мессенджерах, даже если вы договорились остаться друзьями. Он воспримет этот жест как завуалированный сигнал о том, что вы хотите восстановить отношения. Не обсуждайте подробности отношений с общими друзьями – они все скажут бывшему.
Завершение отношений – процесс не только внешний (недостаточно просто прекратить жить вместе), но и внутренний. Нужно оставить в прошлом все переполняющие вас обиды, негатив и претензии. Есть несколько обязательных этапов, которые нужно пройти, чтобы появилась возможность двигаться дальше. Это: отрицание, злоба, печаль и принятие. Дело в том, что после завершения отношений психика требует времени для адаптации. Иногда, чтобы прийти в себя, нужен год и больше. Главная задача в этот период: выбросить бывшего из мыслей. Это нужно для того, чтобы новые отношения строились на настоящих чувствах, а не были попыткой приглушить душевную боль или сделать больно бывшему. Также не стоит романтизировать воспоминания, ибо это заставит вас думать, что вы допустили ошибку, выбрав свободу.
Используйте время между старыми и новыми отношениями, чтобы сделать нужные выводы. Так вы обезопасите себя от старых ошибок. Подробно разобрать ситуацию поможет консультация психолога. Довольно часто женщины выбирают партнеров, ориентируясь на паттерны с детства. Отношения мамы и папы становятся для них шаблоном во взрослой жизни. Например, если девочку избивал отец, она подсознательно будет искать партнера-абъюзера не понимая, почему снова и снова сталкивается с насилием в отношениях. Без терапии этот замкнутый круг не разорвать.
Проводите время с друзьями и семьей – они не дадут вам зациклиться на переживаниях. Избегайте каких-либо контактов с бывшим. Если вам не удалось остаться друзьями, отпишитесь от его страницы в соцсетях. Не бывайте в совместных компаниях и местах, где вы можете его встретить. По крайней мере, первое время.
Заводить с любимым разговоры о предыдущих отношениях, перечисляя претензии к прежнему – плохая идея. Когда вы уже в отношениях, не рассказывайте, каким классным любовником был бывший, как легко он мог починить утюг. Его незримое присутствие постепенно разрушит новый союз. Пусть прошлое останется в прошлом.
Не держитесь за человека, который делает вам больно, потому что боитесь остаться в одиночестве. Найти идеального партнера можно только тогда, когда вы знакомитесь и встречаетесь с новыми людьми. А делать это можно, когда вы совершенно свободны. Итак, если вы чувствуете, что устали от партнера, скорее всего вам нужно с ним попрощаться.
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