Риск диабета и заболеваний сердца. Названо самое плохое время для похода в тренажерный зал
Из-за напряженного графика и переполненных спортзалов многие украинцы выбирают вечерние тренировки. Однако эта привычка может нанести ущерб здоровью.
Почему вечером лучше не тренироваться - объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.
Какое время не подходит для занятий в спортзале
По словам эксперта по сну Аделя Уль-Хака, эта привычка может нанести вред вашему здоровью, если вы ходите в зал вечером.
"Легкие упражнения перед сном могут помочь вам поскорее заснуть и провести больше времени в глубоком сне. Однако посещение тренажерного зала и выполнение упражнений высокой интенсивности, таких как тренировка с отягощениями, имеет противоположный эффект", - сообщил он.
Доказано, что вечером физические упражнения снижают общее качество сна, особенно если делать это за час до того, как вы отправитесь в постель.
Если вы планируете ложиться спать в 22:00, вам следует начинать 90-минутную тренировку не позднее 18:30, чтобы избежать плохого качества сна. адреналина и температуре тела снизиться до уровня, который поможет вам лучше отдохнуть», – пояснил Адель.
Не забывайте, что плохое качество сна может привести к ряду проблем со здоровьем, включая ослабление иммунной системы, отсутствие концентрации и более серьезные заболевания, такие как болезни сердца, диабет и высокое кровяное давление.
Если вы хотите заниматься спортом позже вечером – попробуйте менее напряженные упражнения.
"Хотя все люди разные, главное здесь не повышать частоту сердечных сокращений слишком сильно, поскольку это может стимулировать вашу нервную систему и усложнить засыпание. Вы все равно должны оставлять по крайней мере 2-часовой интервал между тренировками и сном, чтобы дать ваше тело шанс отдохнуть", – отметил эксперт.
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