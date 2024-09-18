Не бойтесь перекусывать. Эти продукты можна есть при похудении без страха набрать вес

Умные перекусы - это ключ к извлечению пользы для здоровья, похудения и снижения риска диабета.

Какими именно продуктами можно перекусывать, не боясь поправиться, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Что нужно знать о перекусах

Перекусы могут быть полезным способом удовлетворения ваших потребностей в течение дня.

"Но все зависит от того, что вы решите есть", - говорит Сэмми Гилл, диетолог и представитель Британской диетической ассоциации.

Иногда в магазинах, когда вы голодны, бывает трудно найти что-нибудь здоровое. Так что будьте позаботьтесь об этом заранее, планируйте свой рацион и берите еду с собой, чтобы не проголодаться и не схватить что-то не то.

Самые здоровые перекусы при похудении

Оливки

Независимо от того, зеленые или черные оливки наполнены питательными веществами. Они содержат много мононенасыщенных жиров, помогающих защитить от болезней сердца, и богаты витамином А для здоровья глаз.

Кстати, новые исследования показали, что оливки могут помочь вам похудеть, уменьшая риск диабета 2 типа. Обнаружено, что эленоловая кислота, природное соединение, содержащаяся в оливках, может способствовать снижению веса. Это потому, что эленоловая кислота работает в кишечнике, высвобождая метаболические гормоны, которые помогают снизить уровень сахара в крови. Идеальная порция - 50 граммов.

Попкорн

Но не сладкий попкорн из кинотеатра, а домашний. Он укрепляет микробиом вашего кишечника и дает сытость. Попкорн является цельнозерновым и содержит много клетчатки, что делает его полезным для пищеварения. Это также отличный источник стойкого крахмала, пребиотика, питающего здоровые бактерии, находящиеся в толстом кишечнике. Идеальная порция - 25 граммов.

Хумус

Он уменьшает потребление калорий. Исследование показало, что употребление хумуса во второй половине дня уменьшает количество вечерних перекусов, сокращая потребление калорий на 250 ежедневно.

Он производится из нута, который является отличным источником растительного белка и клетчатки. Клетчатка и белок дольше обеспечивают ощущение сытости, поскольку они стимулируют кишечные гормоны, влияющие на то, насколько вы чувствуете себя довольными. Это помогает обуздать аппетит и, возможно, снизить потребление калорий. Идеальная порция – 50 граммов.

Тыквенные семена

Тыквенные семена способствуют сну. Дело в том, что оно содержит триптофан. Эта незаменимая аминокислота превращается в серотонин и мелатонин, которые оба важны для регуляции сна. Идеальной порцией можно считать 30 г.

Круто сваренные яйца

Сваренные вкрутую яйца предотвращают потерю мышечной массы. Это происходит естественным образом, когда мы стареем, что со временем может снизить подвижность и силу.

Исследования показали, что содержащийся в яйцах белок может противостоять этому. «Достаточное потребление белка может поддерживать мышечную массу в пожилом возрасте, а яйца содержат аминокислоты, строительные блоки белка. В частности, они содержат лейцин, который важен для синтеза мышц.