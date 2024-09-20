Ризик діабету і хвороб серця. Названо найгірший час для походу в тренажерний зал

Через напружений графік і переповнені спортзали багато українців вибирають вечірні тренування. Однак ця звичка може зашкодити здоров'ю.

Чому ввечері краще не тренуватися - пояснює РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Wales Online.

Який час не підходить для занять в спортзалі

За словами експерта зі сну Аделя Уль-Хака, ця звичка може завдати шкоди вашому здоров’ю, якщо ви ходите в залу ввечері.

"Легкі вправи перед сном можуть допомогти вам швидше заснути та провести більше часу в глибокому сні. Однак відвідування тренажерного залу та виконання вправ високої інтенсивності, таких як тренування з обтяженнями, має протилежний ефект", - повідомив він.

Доказано, що ввечері фізичні вправи знижують загальну якість сну, особливо якщо робити це за годину до того, як ви підете в ліжко.

"Якщо ви плануєте лягати спати о 22:00, вам слід починати 90-хвилинне тренування не пізніше 18:30, щоб уникнути поганої якості сну. В ідеалі найкраще, щоб між тренуванням і сном був принаймні дві години, це дає час вашим ендорфінам, адреналіну та температурі тіла знизитися до рівня, який допоможе вам краще відпочити", - пояснив Адель.

Не забувайте, що погана якість сну може призвести до низки проблем зі здоров’ям, включаючи ослаблення імунної системи, відсутність концентрації та навіть більш серйозні захворювання, такі як хвороби серця, діабет і високий кров’яний тиск.

Якщо ви хочете займатися спортом пізніше ввечері - спробуйте менш напружені вправи.

"Хоча всі люди різні, головне тут не підвищувати частоту серцевих скорочень занадто сильно, оскільки це може стимулювати вашу нервову систему та ускладнити засинання. Ви все одно повинні залишати принаймні 2-годинний інтервал між тренуваннями та сном, щоб дати ваше тіло шанс відпочити", - зазначив експерт.