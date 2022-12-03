К Рождеству успеете: как правильно худеть перед праздниками

Что следует потреблять?

Эксперт по вопросам питания Стефани Йейтс советует покупать сезонные продукты, поскольку они имеют не только лучший вкус, но и более низкую цену.

"Простой способ не отставать от сезона - это следить за ценами на продукты в супермаркетах. Когда цены падают, это обычно свидетельствует о том, что сезон приближается, тогда как высокие цены являются хорошим показателем того, что еда не по сезону", - объяснила она.

Что касается фруктов, Стефани предложила ежевику, груши и гранаты, поскольку они не только будут самыми дешевыми, но и будут гораздо ярче по вкусу, ведь их не сорвали с дерева недозрелыми.

Гранаты помогают уменьшить воспаление в организме (фото: Freepik)

Из овощей Стефани рекомендовала выбрать грибы, перец, рукколу и кабачки.

Грибы являются отличным источником клетчатки и белка, которые помогают сжигать жир в организме. Перец ускоряет метаболизм, а также снижает аппетит, руккола очень низкокалорийная, а кабачок содержит большое количество клетчатки.

Также можно обратить внимание на тыкву. Как и морковь, он содержит много бета-каротина, не говоря уже о витаминах С, Е, железе и фолиевой кислоте, которые укрепляют вашу иммунную систему.

Тыква помогает иммунным клеткам лучше бороться с микробами (фото: Freepik)

Какие напитки ускоряют метаболизм?

Диетолог Пэм Мэйсон поделилась, что помочь в этом могут два вида натурального чая. Больше всего это характерно для черных и зеленых сортов напитка.

"Новый отчет моих коллег из Чайной консультативной группы показывает, что ежедневное употребление черного или зеленого чая может помочь увеличить потребление полифенолов", - сказала она.

Это природные биоактивные растительные соединения, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и снизить воспаление. Исследование также показало, что полифенолы чая помогают контролировать вес, уменьшая всасывание жиров и углеводов.

Чай является напитком, ускоряющим метаболизм (фото: Freepik)

По словам диетолога, зеленый чай также помогает ускорить метаболизм у некоторых людей. Хотя полифенолы черного чая в некоторых экспериментах показали свою эффективность лучше.

"Исследование с участием 111 женщин и мужчин, пьющих чай, показало, что регулярное употребление черного чая в течение трех месяцев улучшает вес тела и распределение жира в организме по сравнению с контрольным напитком, содержащим кофеин", - пояснила она.