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Різатдінова на Танцях з зірками довела глядачів до мурашок (відео)

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Анна Різатдінова на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня знову вразила глядачів

Танці з зірками 2019 не перестають дивувати глядачів. 22 вересня зірка шоу Анна Різатдінова у парі з Олександром Прохоровим у прямому ефірі виконали ф'южн під пісню Katy Perry "Rise".

Їхній номер вразив не лише суддей проекту - Влада Яму, Франциско Гомеса і Катерину Кухар, - але й глядачів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)

  • Це було неймовірно, мурашки по тілу...
  • Супер! Очень приятно на нее смотреть, как они круто соединили спорт и танец... Анечка, желаю вам от чистого сердца победы, вы этого достойны!
  • Анна, ты лучшая! Ради нее и смотрю
  • Кто бы что не говорил, но какой красивый шпагат!

Щоправда, є й ті, хто вважає, що сьогодні у номері Анни і Олександра було більше гімнастики, ніж танців...

  • Одна лишь гимнастика, танца не увидел
  • Так, танцю дійсно замало, а особливо, знаючи потенціал та можливість Ані, завжди чекаєш більшого. Але танець присвячувався спорту і тут це доречно. Гарна пропаганда спорту нашій молоді і не тільки. В наступному ефірі чекаю ще більше танців!
  • Гімнастики багато, а танцю мало. Вже який ефір поспіль судді говорять танцювати, а гімнастика далі рулить замість танцю. Франциско молодець, конструктивна критика.

Додамо, що судді поставили цій парі 26 балів.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня

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