Різатдінова на Танцях з зірками довела глядачів до мурашок (відео)

Анна Різатдінова на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня знову вразила глядачів
Танці з зірками 2019 не перестають дивувати глядачів. 22 вересня зірка шоу Анна Різатдінова у парі з Олександром Прохоровим у прямому ефірі виконали ф'южн під пісню Katy Perry "Rise".
Їхній номер вразив не лише суддей проекту - Влада Яму, Франциско Гомеса і Катерину Кухар, - але й глядачів.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 (фото: facebook.com/tanci1plus1)
Щоправда, є й ті, хто вважає, що сьогодні у номері Анни і Олександра було більше гімнастики, ніж танців...
Додамо, що судді поставили цій парі 26 балів.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров на шоу Танці з зірками 2019 22 вересня