В Ровно женщина родила 17 ребенка: сколько девочек и мальчиков в семье

Сколько мальчиков и девочек в семье

Медики рассказали, что это уже 9-й мальчик в семье. Также у счастливых родителей есть 8 девочек.

Рожала многодетная мама в местном перинатальном центре.

Работники медучреждения поздравили Матерь-Героиню и пожелали счастливой судьбы малышу.

В Ровно женщина родила 17 ребенка (фото: facebook.com/perinatalcenter.rv)

Сколько детей родилось в Ровно этой осенью

В медицинском учреждении отметили, что недавно там снова родилась двойня. В заведении это уже 10 двойные роди за ноябрь и 15 за три месяца осени.

Половина из них преждевременно родились, но все младенцы здоровы.

Всего в центре за три месяца появилось на свет 256 девочек и 231 мальчик.

"Поздравляем счастливые семьи, пусть детки растут здоровыми и под мирным небом", - говорится в сообщении.