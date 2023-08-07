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В Ровенской области полицейский сбил женщину и оставил ее умирать: детали трагедии

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Ровно, Понедельник 07 августа 2023 09:38
В Ровенской области полицейский сбил женщину и оставил ее умирать: детали трагедии Под Ровно полицейский убил женщину в ДТП (facebook.com/police.in.Rivne.region)
Автор: Людмила Жукова

В Ровенской области в селе Москвин полицейский наехал на женщину, сбил ее и уехал, не оказав помощи. Женщина в возрасте 64 лет погибла.

О трагедии сообщила полиция Ровенской области в Facebook.

Детали смерти женщины

Полицейские установили, что 64-женщина 6 июля ориентировочно в 21:30 вышла от знакомой и направлялась домой. Впрочем, до дома не дошла, ее тело обнаружили недалеко от собственного хозяйства с телесными повреждениями, характерными для ДТП.

Также на месте следователи обнаружили и собрали доказательства, которые могут свидетельствовать о наезде транспортного средства на пешехода.

Ориентировочно в десятке метров полицейские нашли также мобильный телефон и обувь пострадавшей.

Правоохранителям удалось разыскать авто и водителя. Им оказался сотрудник одного из отделений полиции, который находился не на службе и был за рулем личного авто.

Все обстоятельства происшествия устанавливают следователи следственного управления, сведения внесенные в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего.

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