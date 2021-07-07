Ризик є: лікарі розповіли, наскільки небезпечна підгоріла їжа

При приготуванні їжі на високих температурах, в них відбуваються реакції, в результаті яких можуть утворюватися природні хімічні речовини або як їх ще називають – канцерогени.

Дослідження показують, що канцерогени дійсно небезпечні - під час випробувань на лабораторних тваринах вони показали, що викликають онкологію: рак грудей, товстої кишки, печінки, шкіри, легенів, простати та інших органів.

Однак вчені стверджують, що в пригорілих біфштексах або шашликах рівень природних хімічних речовин досить низький, щоб завдати серйозної шкоди здоров'ю людині – набагато нижче, ніж ті, яким піддають лабораторних тварин.

Звичайно, якщо вживати таку їжу щодня, то організм почне реагувати на таку їжу негативно і крім ризику онкології, є ризик отримати й серйозні проблеми зі шлунком. А якщо ситуація з підгорілим блюдом з вами трапляється раз на рік – то особливої небезпеки для людини немає.

У 2017 році в Нідерландах вчені вирішили провести дослідження про вплив акриламіду на здоров'я людини. Це така хімічна речовина, яка міститься у виробництві паперу, фарб, пластмаси, для очищення питної води та стічних вод.

А ще акриламід може утворитися природним шляхом в результаті хімічних реакцій певних крохмалистих продуктів після приготування при високих температурах. Більш високий рівень акриламіду можна знайти в картоплі фрі, картопляних чипсах, продуктах зі злаків (печиво, тости, пластівці), і в каві.

Так ось, 40 мікрограмів акриламіду збільшує, за словами вчених, ризик виникнення раку у 2 рази.

Тому медики рекомендують не вживати в їжу підгорілу їжу, а заодно – закликають знизити рівень акриламіду в продуктах, в раціоні та не зловживати різними фастфудами.