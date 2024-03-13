Ярина Чорногуз объяснила, почему военным нужно идти в политику

"Некоторые (военнослужащие, - ред.) должны обязательно быть в политике. Но очень важно, чтобы это были именно боевые военные. Военный - не залог того, что это хороший и порядочный человек. Но, например, военный, прошедший плен. , прошедший боевому, пережившему ранения, особенно те, кто имеет какие-то серьезные потери в теле, они будут иметь совсем другой уровень ответственности на этих должностях, чем те, кто это не прошел", - сказала военная.

Она также подчеркнула, что, несмотря на боевой опыт, в своей работе в политике военные не будут игнорировать гражданские вопросы. По словам Чорногуз, военный, возвращаясь с фронта, фактически "узнает гражданскую жизнь заново", поэтому может иметь другое видение определенных проблем и решать их успешнее.

"Военные могут быть намного успешнее в развитии каких-то общих тем. Потому что, когда ты оттуда приезжаешь, видишь, за что отдают жизнь, тебя бесит буквально каждая мелочь. Бесит, например, что нет удобного заезда для коляски, бесит нечувствительность иногда правоохранительных органов, учреждений. Раздражает нечувствительность. И у тебя к ней меньшая толерантность, потому что ты видел за это плату кровью. это возможность обновить нашу политику, сделать ее более ответственной", - сказала Чорногуз.

Напомним, Ярина Чорногуз - военный медик, разведчик Вооруженных сил Украины, поэтесса Ярина Чорногуз, получила берет морпеха весной 2021 года. До этого служила по контракту и была волонтером батальона "Госпитальеры". Участвовала в боях за Северодонецк, Лисичанск, Попасную и Бахмут.

Ярина является автором сборников стихов "Как изгибается военный круг" и "desaein: оборона присутствия". Награждена медалями "За военную службу Украины" и "За спасенную жизнь".