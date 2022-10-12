В Риме украинцы проучили итальянца-фаната "русского мира" с Z-шкой и триколором (видео)

Как рассказала украинка, она с друзьями гуляла по вечернему Риму, и вдруг на доме увидела флаг РФ. Молодые люди "решили найти владельца, чтобы снял этот мусор".

"Мы нашли дом, на который вывесили российский флаг. Мы сначала забросали его яйцами, потом нашли на домофоне русское имя, позвонили и попросили снять флаг. На что нам сказали - мы вм открываем двери, заходите и снимайте", - говорит девушка.

Молодые люди поднялись на нужный этаж и позвонили в дверь владельца российского триколора. Как оказалось, им оказался не гражданин страны-агрессора, а итальянец, который тут снимает жилье.

Мужчина оказался сторонником российской полномасштабной военной агрессии против Украины, и жертвой кремлевской пропаганды - итальянец в футболке с Z-символикой сразу стал ретранслировать всякие фейки и тезы захватчиков духе "8 лет бомбили Донбасс".

Украинцы провели с иностранцем "воспитательную" беседу, после чего итальянец таки снял российский триколор.

Видео: украинцы в Риме заставили итальянца - жертву кремлевской пропаганды - снять российский флаг со своего балкона