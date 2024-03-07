Год без "Да Винчи". В сети появилось сильное видео с цитатами Дмитрия Коцюбайло

7 марта 2023 погиб Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло - военный и первый доброволец, получивший звание Героя Украины при жизни. Сослуживцы воина решили напомнить украинцам о его сильных цитатах, чтобы память о нем не угасала.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), видео с Коцюбайлом появилось на странице отдельного батальона "Волки Да Винчи" в соцсети X (Twitter).
Коцюбайло, который родился 1 ноября 1995 года в Ивано-Франковской области стал на защиту Украины еще в 2014 году. Он всегда стремился защищать родную страну от русских окупантов.
"Наверное, что немного устал. Но однозначно буду здесь с бойцами до победы. И сколько будет у нас сил, столько будем бороться", - говорил Коцюбайло.
Военный "Да Винчи" (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
С юности "Да Винчи" интересовался творчеством, занимался спортом. Также он любил историю и хотел, чтобы все украинцы больше знали о своем прошлом.
"Я стараюсь, чтобы наши бойцы понимали историю, чтобы они понимали, что мы действительно наследники великих людей и мы продолжаем борьбу за Украину", - говорил "Да Винчи" в одном из интервью.
"Да Винчи" встал в защиту Украины, когда ему было 18 лет (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
Некоторые слова Коцюбайло сейчас становятся пророческими. Военный призвал украинцев бороться, чтобы враг не сумел превратить нас в рабов.
"Если ты не хочешь быть в ярме и рабом, то тебе нужно бороться", - подчеркивал Коцюбайло.
"В бою погиб "Да Винчи", герой Украины, доброволец, человек-символ, человек-храбрость, - Дмитрий Коцюбайло. Боец 67-й отдельной механизированной бригады, комбат. Погиб в бою под Бахмутом, в бою за Украину", - рассказывал о смерти Коцюбайло президент Украины Владимир Зеленский.
"Да Винчи" начал защищать страну, когда ему едва исполнилось 18 лет. В 2014 году Коцюбайло получил ранение в Донецкой области, но вернулся на фронт после выздоровления. С 2015 года военный сумел управлять целой ротой.
Военный защищал Украину с 2014 года (фото: facebook.com/Дмитрий Коцюбайло)
Коцюбайло участвовал в боях за Покровск, Карловку, Красноармейск, Пески, Савур-Могилу. В 2017 году он стал командиром 1-й отдельной штормовой роты "Волки Да Винчи" ДУК ПС, которая позже была переформатирована в батальон.
В 2022 году военный стал младшим лейтенантом. У Коцюбайло осталась невеста - начальница медицинской службы "Ульф" батальона "Волки Да Винчи" Алина Михайлова.
"Да Винчи" и его невеста (фото: Facebook/Дмитрий Коцюбайло)
Напомним, ранее мы уже рассказывали, как живет Алина Михайлова после гибели "Да Винчи".
Кроме того, недавно стало известно, как обновят железнодорожный вокзал во Львове в ближайшее время.