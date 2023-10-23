Рианна планирует вернуться на большую сцену и уже анонсировала масштабные концерты

Рианна возвращается на мировую сцену

Рианна решила порадовать своих поклонников великолепной новостью - она возвращается на сцену, к тому же масштабно и ярко. Женщина планирует всемирный концертный тур, благодаря которому, сможет презентовать два новых альбома.

Дело в том, что у артистки накопилось много материала и она решила не прятать это от посторонних глаз. Поэтому Рианна возвращается и, как всегда, планирует удивлять ценителей своего таланта.

Как известно, Рианна уже заключила сделку на 32 миллиона долларов с компанией "Live Nation", организующей концерты. Согласно условиям, выступления пройдут в 2024 и 2025 годах.

Рианна возвращается на большую сцену (фото: instagram.com/rihannaofficiall)

"Рианна тихо планирует камбек после заключения соглашения с "Live Nation". Соглашение нужно было для того, чтобы помочь ей с мировым туром, и ее творческая команда сейчас спокойно работает в Лос-Анджелесе, собирая все в кучу, пока она занимается детьми", - рассказал инсайдер.

Рианна в роли мамы

Стоит напомнить, что 35-летняя Рианна уже два раза успела стать мамой, она воспитывает двух замечательных сыновей - полуторагодовалого Ноа и 2-месячного Риота. И именно поэтому женщина пока сделала паузу в своем творчестве.

Рианна возвращается на большую сцену (фото: instagram.com/rihannaofficiall)

Но певица не из тех, кто мирится с обычными женскими обязанностями, она живет музыкой и ее любит публика. А что может быть лучшей наградой за свой труд, чем искреннее восхищение тем, что ты несешь в массы.

Поэтому в 2024-2025 годах стоит ожидать грандиозного возвращения уже легендарной певицы. Но что именно будет на ее концертах - пока секрет даже для ее команды, ведь работа только началась.