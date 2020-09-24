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Різанина в одеській аптеці: поліція розкрила жорстоке вбивство дівчини-фармацевта (відео)

Одеса, Четвер 24 вересня 2020 19:50
Різанина в одеській аптеці: поліція розкрила жорстоке вбивство дівчини-фармацевта (відео)
Вбивство дівчини-фармацевта в Одесі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Вбивця завдав 21-річній дівчині 36 ножових поранень

Вбивство дівчини-фармацевта в аптеці в Одесі скоїв 35-річний чоловік, який є працівником цієї установи й наразі знаходиться на стадії звільнення. Зловмисник вже затриманий, йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.

Нині підозрюваний перебуває в СІЗО. Про це 24 вересня передали в прес-службі поліції Одеської області.

Зазначається, що підозрюваному - уродженцю Кодимського району - інкримінують вчинення умисного вбивства з корисливих мотивів. Чоловік проживав в Одесі в орендованій квартирі.

Як розповіли правоохоронці, зловмисник приїхав на автомобілі на Таїрова близько десяти годин вечора 22 вересня. Близько трьох годин ночі 23-го він прийшов до цілодобової аптеки (на вул. Ак.Корольова), постукав у двері та, показавши 21-річній дівчині-фармацевту своє посвідчення ревізора, заявив, що прибув для перевірки. Та впустила чоловіка і на його вимогу пред'явила відповідні записи та відчинила сейф з грошима.

Затриманий розповів поліцейським, пропонував дівчині поділити гроші, але та відмовилася і почала кричати. Тоді чоловік жорстоко вбив дівчину - завдав своїй жертві 36 ножових поранень.

Потім злочинець забрав гроші та поїхав.

Стало відомо, що частину викрадених коштів чоловік витратив на погашення кредитів, а ще частину правоохоронці вилучили під час обшуку його автомобіля.

Остаточна сума спричинених матеріальних збитків ще встановлюється.

Відео: В Одесі поліція розкрила вбивство молодої дівчини-фармацевта в аптеці

Раніше повідомлялося, що стали відомі страшні подробиці вбивства в Києві на Лисій горі.

Також ми писали про те, що у Тернополі сталося жахливе вбивство завуча однієї з місцевих шкіл.

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