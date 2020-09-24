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Резня в одесской аптеке: полиция раскрыла жестокое убийство девушки-фармацевта (видео)

Одесса, Четверг 24 сентября 2020 19:50
Резня в одесской аптеке: полиция раскрыла жестокое убийство девушки-фармацевта (видео)
Убийство девушки-фармацевта в Одессе (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Убийца нанес 21-летней девушке 36 ножевых ранений

Убийство девушки-фармацевта в аптеке в Одессе совершил 35-летний мужчина, который является работником этого учреждения и сейчас находится на стадии увольнения. Злоумышленник уже задержан - ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Об этом 24 сентября передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Отмечается, что подозреваемому - уроженцу Кодимского района - инкриминируют совершение умышленного убийства из корыстных побуждений. Мужчина проживал в Одессе в съемной квартире.

Как рассказали правоохранители, злоумышленник приехал на автомобиле на Таирова около десяти часов вечера 22 сентября. Около трех часов ночи 23-го он пришел в круглосуточную аптеку (на ул. Ак.Корольова), постучал в дверь и, показав 21-летней девушке-фармацевту свое удостоверение ревизора, заявил, что прибыл для проверки. Та впустила мужчину и по его требованию предъявила соответствующие записи, а также открыла сейф с деньгами.

Задержанный рассказал полицейским, то предлагал девушке поделить деньги, но та отказалась и начала кричать. Тогда мужчина жестоко убил девушку - нанес своей жертве 36 ножевых ранений.

Затем преступник забрал деньги и уехал.

Стало известно, что часть похищенных средств мужчина потратил на погашение кредитов, а еще часть правоохранители изъяли во время обыска его автомобиля.

Окончательная сумма вызванных материального ущерба еще устанавливается.

Видео: В Одессе полиция раскрыла убийство молодой девушки-фармацевта в аптеке

Ранее сообщалось, что стали известны жуткие подробности убийства в Киеве на Лысой горе.

Также мы писали о том, что в Тернополе произошло жуткое убийство завуча одной из местных школ.

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