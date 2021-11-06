Резніков висловився про використання "Байрактара" на Донбасі: "ми на своїй землі"

Чиновник звернув увагу на важливу деталь, яку деякі партнери упускають з виду - в тексті "Мінських угод" чітко записано про заборону на використання "іноземних" безпілотних апаратів.

"Тобто це росіянам заборонено використовувати безпілотники над українською землею. А ми на своїй землі. І це український безпілотний апарат", - наголосив глава Міноборони.

Також Резніков розповів про події 26 жовтня, коли армійці за допомогою прицільного удару "Байрактара" знищили гаубицю противника, з якої ті вели вогонь, в результаті чого загинув військовий ЗСУ.

"Є спеціальна служба СЦКК (Спільний центр комунікацій і контролю). Вони повідомили ОБСЄ, що відбувається порушення "Мінських угод" з боку противника й обстрілюють наші землі. Більше того, загинув наш боєць. І запросили "режим тиші". Не відпрацював цей механізм", - каже міністр.

Чиновник зазначив, що з цієї причини, користуючись статтею 51 Статуту ООН, Україна реалізувала своє право на самозахист.

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" Євген Комаровський обурився тим, чого хочуть від українських лікарів під час пандемії та розповів, чому лікарі їдуть із країни.



Також відомий лікар різко висловився про те, що влада та "депутати-чмошники" програли інформаційну війну антивакцинаторам.



Крім того, головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, через який термін можна вакцинуватися після хвороби, кому зовсім не можна щеплюватися і чим найкраще вакцинуватися вагітним.



А Михайло Радуцький висловився про відповідальність медиків, вартість лікування, злодіїв, які продавали безкоштовні ліки, та про забезпечення лікарень киснем.



У ефірі також показали, як журналісти купили "паспорт" вакцинації за декілька хвилин.



Ну і ще дивіться емоційне відео, як українка шукала кисень для хворої матері.