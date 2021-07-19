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З рейсу з України в Туреччину зняли пасажира: матюкався та погрожував

Автор: Людмила Жукова

На рейсі Одеса-Анталія стався скандал. Українець не захотів надягати захисну маску в літаку і влаштував дебош. Він лаявся матом і погрожував співробітникам авіакомпанії неприємностями.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

З чого все почалося

Очевидці скандалу в літаку повідомили, що чоловік навідріз відмовлявся перебувати в салоні літака в масці. Бортпровідники покликали на допомогу працівників аеропорту і поліцію. Але пасажир вгамуватися не захотів і продовжував буянити. Він не вгамовувався і відмовлявся надягати маску.

Сусіди по салону, які нервували через затримку літака теж нагородили скандаліста лайкою. Зрештою, чоловіка вивели з літака, інші пасажири аплодували. Супутниця чоловіка теж покинула літак.

Решта людей в літаку кричали скандалісту:"Давай, йди, придурок".

Як ми писали раніше, WizzAir потрапив у скандал, не пустивши на борт жінку з дитиною.

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Літак