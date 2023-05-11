Ревнивый киевлянин трое суток пытал паяльником свою любимую: жуткие детали

В Киеве полиция задержала мужчину, который издевался над своей возлюбленной. Он пытал ее паяльником трое суток на почве ревности.
Об этом вопиющем случае сообщили в Полиции Киева на Facebook.
В полицию Киева 10 мая позвонили медики и сообщили, что к ним доставили 30-летннюю женщину с многочисленными травмами по всему телу.
В таком состоянии ее врачи обнаружили в квартире на улице Кубанской Украины. На место происшествия прибыла полиция. Выяснилось, что 30-летний киевлянин трое суток держал женщину в квартире и избивал ее из-за ревности.
Кроме того, врачи обнаружили на теле пострадавшей опеки от применения паяльника. Следователи сообщили фигуранту о подозрении и сейчас находятся под стражей.
Полиция быстро вышла на след мучителя. После совершенного злоумышленник сразу уехал искать себе адвоката. Медики, кроме побоев, обнаружили на теле женщины обнаружены многочисленные ожоги. Следователи задержали 32-летнего местного жителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
С места происшествия полицейские изъяли многочисленные вещдоки, а именно вещи потерпевшей и предметы, которые могут указывать на причастность киевлянина к совершению этого преступления. Пострадавшая находится в больнице.
Жестокому ревнивцу "светит" до 10 лет за решеткой.
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