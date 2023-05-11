Ревнивий киянин три доби катував паяльником свою кохану: моторошні деталі

У Києві поліція затримала чоловіка, який знущався зі своєї коханої. Він катував її паяльником три доби на ґрунті ревнощів.
Про цей кричущий випадок повідомили в Поліції Києва на Facebook.
До поліції Києва 10 травня зателефонували медики та повідомили, що до них доставили 30-річну жінку з численними травмами по всьому тілу.
У такому стані її лікарі виявили у квартирі на вулиці Кубанської України. На місце події прибула поліція. З'ясувалося, що 30-річний киянин три доби тримав жінку у квартирі та бив її через ревнощі.
Крім того, лікарі виявили на тілі постраждалої опіки від застосування паяльника. Слідчі повідомили фігуранту про підозру і зараз він перебуває під вартою.
Поліція швидко вийшла на слід мучителя. Після скоєного зловмисник одразу поїхав шукати собі адвоката. Медики, окрім побоїв, виявили на тілі жінки, виявлені численні опіки. Слідчі затримали 32-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
З місця події поліцейські вилучили численні речові докази, а саме речі потерпілої та предмети, які можуть вказувати на причетність киянина до скоєння цього злочину. Постраждала перебуває у лікарні.
Жорстокому ревнивцю "світить" до 10 років за ґратами.
Як ми раніше писали, у Вінниці викладачка "травила" ученицю за "не інтелігентний" одяг.