Ревнивый киевлянин трое суток пытал паяльником свою любимую: жуткие детали

В Киеве полиция задержала мужчину, который издевался над своей возлюбленной. Он пытал ее паяльником трое суток на почве ревности.

Об этом вопиющем случае сообщили в Полиции Киева на Facebook.

Подробности издевательства над женщиной в Киеве

В полицию Киева 10 мая позвонили медики и сообщили, что к ним доставили 30-летннюю женщину с многочисленными травмами по всему телу.

В таком состоянии ее врачи обнаружили в квартире на улице Кубанской Украины. На место происшествия прибыла полиция. Выяснилось, что 30-летний киевлянин трое суток держал женщину в квартире и избивал ее из-за ревности.

Кроме того, врачи обнаружили на теле пострадавшей опеки от применения паяльника. Следователи сообщили фигуранту о подозрении и сейчас находятся под стражей.

30-летний киевлянин издевался над любимой (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Полиция быстро вышла на след мучителя. После совершенного злоумышленник сразу уехал искать себе адвоката. Медики, кроме побоев, обнаружили на теле женщины обнаружены многочисленные ожоги. Следователи задержали 32-летнего местного жителя в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

С места происшествия полицейские изъяли многочисленные вещдоки, а именно вещи потерпевшей и предметы, которые могут указывать на причастность киевлянина к совершению этого преступления. Пострадавшая находится в больнице.

Жестокому ревнивцу "светит" до 10 лет за решеткой.