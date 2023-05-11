Ревнивий киянин три доби катував паяльником свою кохану: моторошні деталі

У Києві поліція затримала чоловіка, який знущався зі своєї коханої. Він катував її паяльником три доби на ґрунті ревнощів.

Про цей кричущий випадок повідомили в Поліції Києва на Facebook.

Подробиці знущання над жінкою у Києві

До поліції Києва 10 травня зателефонували медики та повідомили, що до них доставили 30-річну жінку з численними травмами по всьому тілу.

У такому стані її лікарі виявили у квартирі на вулиці Кубанської України. На місце події прибула поліція. З'ясувалося, що 30-річний киянин три доби тримав жінку у квартирі та бив її через ревнощі.

Крім того, лікарі виявили на тілі постраждалої опіки від застосування паяльника. Слідчі повідомили фігуранту про підозру і зараз він перебуває під вартою.

30-річний киянин знущався з коханої (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліція швидко вийшла на слід мучителя. Після скоєного зловмисник одразу поїхав шукати собі адвоката. Медики, окрім побоїв, виявили на тілі жінки, виявлені численні опіки. Слідчі затримали 32-річного місцевого мешканця у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

З місця події поліцейські вилучили численні речові докази, а саме речі потерпілої та предмети, які можуть вказувати на причетність киянина до скоєння цього злочину. Постраждала перебуває у лікарні.

Жорстокому ревнивцю "світить" до 10 років за ґратами.