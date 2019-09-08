Рецидивісти напали на 7-річну дівчинку заради сережки: деталі інциденту під Дніпром (фото)

Під Дніпром грабіжники напали на дівчинку (Фото: колаж РБК-Україна)

Грабіжники підстерегли дитину в під'їзді

Під Дніпром рецидивісти вкрали у 7-річної дівчинки золоту сережку. Інцидент стався в Кам'янському - злочинці схопили дитину у під'їзді будинку і зняли прикрасу з вуха. Зловмисники вже затримані, передали у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

Як розповіли правоохоронці, близько чотирьох годин дня 6 вересня дівчинка пішла грати у двір, і на першому поверсі на неї напала парочка грабіжників.

Коли зловмисники відібрали сережку, вони кинулися навтьоки. Дівчинка закричала, і її хреснихй кинувся наздоганяти зловмисників. Чоловікові вдалося зловити злодійку, але її приятель зник.

Під Дніпром парочка рецидивістів напала на 7-річну дівчинку заради золотої сережки (Фото: dp.npu.gov.ua)

Поліцейські сектора реагування патрульної поліції Кам'янського ВП оперативно змогли за півгодини встановити місцезнаходження грабіжника і затримати його.

Як з'ясувалося, 29-річна жінка вже була раніше судима за крадіжку, а її супутник - 38-річний чоловік - має погашену судимість.

Під Дніпром грабіжники забрали у дитини золоту сережку (Фото: dp.npu.gov.ua)

Відомості щодо події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 186 КК україни (грабіж). Зловмисники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Під Дніпром рецидивісти напали на 7-річну дівчинку заради золотої сережки (Фото: dp.npu.gov.ua)

У місцевому пабліку "Типовий Дніпродзержинськ" користувачі мережі обурюються таким діям зловмисників, які напали на дитину, і не стримують емоції.

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Як повідомлялося раніше, навесні у Мелітополі Запорізької області 11-річна школярка дала відсіч дорослому чоловікові, який напав на неї, затулив їй рота рукою і став тягти. Але дівчинка виявилася не з боязкого десятка.

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