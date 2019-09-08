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Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)

STYLERЖизнь    08.09.2019 - 17:42
Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)
Под Днепром грабители напали на девочку (Фото: коллаж РБК-Украина)

Грабители подкараулили ребенка в подъезде

Под Днепром рецидивисты украли у 7-летней девочки золотую сережку. Инцидент произошел в Каменском - преступники схватили ребенка в подъезде дома и сняли украшение с уха. Злоумышленники уже задержаны, передали в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как рассказали правоохранители, около четырех часов дня 6 сентября девочка пошла играть во двор, и на первом этаже на нее напала парочка грабителей.

Когда злоумышленники отобрали сережку, они бросились наутек. Девочка закричала, и ее крестный отец бросился догонять злоумышленников. Мужчине удалось поймать воровку, но ее приятель скрылся.

Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)

Под Днепром парочка рецидивистов напала на 7-летнюю девочку ради золотой сережки (Фото: dp.npu.gov.ua)

Полицейские сектора реагирования патрульной полиции Каменского ОП оперативно смогли за полчаса установить местонахождение грабителя и задержать его.

Как выяснилось, 29-летняя женщина уже была ранее судима за кражу, а ее спутник - 38-летний мужчина - имеет погашенную судимость.

Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)

Под Днепром грабители забрали у ребенка золотую серьгу (Фото: dp.npu.gov.ua)

Сведения по происшествию были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 УК (грабеж). Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)

Под Днепром рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради золотой сережки (Фото: dp.npu.gov.ua)

В местном паблике "Типичный Днепродзержинск" пользователи сети возмущаются таким действиям злоумышленников, которые напали на ребенка, и не сдерживают эмоции.

  • Руки рубить за кражи и мир станет добрее!
  • Люди какие-то невменяемые!
  • Уроды!
  • Зачем "героям" закрыли лица?
  • Сволочи, детей уже жалеют...

Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)

Рецидивисты напали на 7-летнюю девочку ради сережки: детали инцидента под Днепром (фото)

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Как сообщалось ранее, весной в Мелитополе Запорожской области 11-летняя школьница дала отпор взрослому мужчине, который напал на нее, зажал ей рот рукой и куда-то стал тащить. Но девочка оказалась не из робкого десятка.

Напомним, недавно в полиции рассказали о самых популярных способах мошенничества.

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