Рецепт этого брауни взорвал сеть. Готовится без муки и сахара

Брауни - это влажный и супер-шоколадный десерт, который никого не оставит равнодушным. Хорошая новость в том, что его можно приготовить без ущерба для фигуры.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Cooking Foodie.
Этот полезный шоколадный десерт очень легко приготовить. Все, что вам нужно, это 5 основных ингредиентов и 5 минут времени.
Ингредиенты
Пошаговый рецепт приготовления
Разогрейте духовку до 170 градусов. Подготовьте круглую форму для торта диаметром 16 см. В блендер поместите бананы, яйца, какао-порошок и разрыхлитель. Смешайте до получения однородной массы.
Выпекайте 25 минут или пока зубочистка, воткнутая в центр десерта, не выйдет чистой. Пока торт еще горячий, положите сверху кубики темного шоколада и дайте ему растаять. Затем равномерно распределите и дайте остыть. Подавайте и наслаждайтесь!
Отметим, что этот рецепт стал мега-популярным в последнее время. Его публикуют в разных соцсетях и он собирает восторженные отзывы. Попробуйте его приготовить и вы!
Читайте также, какую скумбрию никогда нельзя покупать в магазине.
Кстати, диетолог объяснила, стоит ли "разгружаться" после праздников и как это правильно делать.