Ретроградний Юпітер: як протистояти впливу планети

Всі знаки Зодіаку піддадуться впливу ретрогорадного Юпітера з 10 квітня по 10 серпня 2019 року. Хтось постраждає більше, хтось - менше. Тим не менш, астрологи кажуть, що впливу планети можна протистояти. Потрібно лише правильно скористатися можливостями і перспективами і врахувати всі небезпеки.

Ця астрологічна подія загрожує несподіваними поворотами долі і небезпечними ситуаціями, приємних новин також слід очікувати, кажуть астрологи.

Відомо, що планета 10 квітня розгорнулася під Знаком Стрільця, що віщує перспективні можливості у сфері кар'єри, відносин і духовного зростання.

У цей період можливі максимальні успіхи і досягнення. Головна порада астрологів для кожного зі знаків Зодіаку - зібрати волю в кулак і рухатися до наміченої мети, не звертаючи уваги на негативні тенденції.

Знаки Зодіаку потраплять під вплив ретроградного Юпітера (фото: univision.com)

Який вплив ретроградний Юпітер чинитиме на Знаки Зодіаку?

Раки, Стрільці і Риби в цей період можуть бути розсіянні і відчувати невпевненість у своїх силах або ж навпаки, безпідставну самовпевненість. Представників цих Знаків чекають емоційні гірки. Вам потрібно бути готовими вчитися, змінюватися і грати за правилами Всесвіту. Тоді Юпітер відповість Вам підтримкою, подарує шанс спростити своє життя, і виправити минулі помилки.

Важко доведеться Тельцям, Скорпіонам і Козерогам. Сплеск активності планети віщує їм шквал емоцій, який накриє і може повести не туди. Астрологи радять обдумано зважувати всі рішення, не покладатися на інтуїцію, а використовувати життєвий досвід при вирішенні масштабних завдань. Період ретроградности Юпітера не буде кризовим, але зажадає від цих Знаків обачності, обережності та ретельного аналізу подій.

Знаки Зодіаку потраплять під вплив ретроградного Юпітера (фото: реxere)

Користь для себе від ретроградного Юпітера зможуть отримати Овни, Леви і Водолії. Представники цих сузір'їв зможуть скористатися прихильністю планети. Духовні пошуки увінчаються успіхом - цим знакам вдасться знайти своє місце в житті, можливості, пустити сили на тренування талантів і здібностей, які дозволять досягти успіху в майбутньому.

Близнюки, Діви і Терези з 10 квітня по 10 серпня 2019 року поринуть в справжній хаос. Події будуть складатися непередбачувано, але тільки для того, щоб вивести представників цих Знаків на пряму дорогу. Астрологи радять їм менше мріяти про майбутнє і більше озиратися в минуле - багато що потребує детального аналізу, щоб з численних варіантів вибрати єдино вірний. Розберіться зі своїми бажаннями і зрозумійте, чого ви чекаєте від життя.

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