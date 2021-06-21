Ретроградний Юпітер: на які сфери вплине і що робити категорично не можна

За що відповідає Юпітер

У міфології Стародавнього Риму Юпітер був богом неба і грому, батьком всіх богів. Його знаряддям була блискавка, а священною твариною - орел. З точки зору астрології, Юпітер - планета, яка відповідає за прагнення до експансії та успіх у зовнішньому світі. Також він є покровителем мандрівників і пов'язаний зі сферою духовного життя людини.

Юпітер впливає на юриспруденцію, освіту, соціальну сферу, благодійність, філософію, подорожі, навчання, популярність, ідеологію, славу відомих людей. Через ретроградного руху всі ці сфери почнуть гальмувати.

У період ретроградного Юпітера буде здаватися, що знань багато, але у них немає порядку і структури. Розвиток йде, але буде створюватися відчуття, що він не є глобальним процесом. Не варто використовувати маніпуляції, через те, що можна потрапити в пастку власних ілюзій.

Що категорично не можна робити в період ретроградного Юпітера

Починати викладацьку діяльність

Подорожувати за кордон

Починати новий туристичний бізнес з іноземцями

Просити підвищення

Практикувати нові та маловідомі духовні практики

Вступати в езотеричні спільноти

Займатися новаторством

Проявляти шалений оптимізм

Розширювати бізнес

Чим варто зайнятися в період ретроградного Юпітера

Виправити помилки та переглянути справи

Проявляти консерватизм

Довіряти інтуїції

Вивчати мови

Повернутися до навчання

Відновити дружбу або відносини

Відновити право власності

Продавати нерухомості

Вірити віщим снам

Реагувати на фальш з боку інших людей

Важливо!

З 25 червня в ретроградному русі буде чотири планети - Юпітер, Плутон, Сатурн і Нептун. Кожна відповідає за певні сфери життя. З 20 серпня в компанію цих планет потрапить Уран, а з 27 вересня по 18 жовтня ретроградним знову стане Меркурій. І відразу шість планет в ретроградному русі будуть впливати на життя людини.