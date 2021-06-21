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Ретроградний Юпітер: на які сфери вплине і що робити категорично не можна

Автор: Анна Шиканова

Ретроградний Юпітер прийшов на зміну Меркурію і почав свій рух 20 червня. Триватиме період до 18 жовтня. Але особливо небезпечними стануть дні 21-22 червня, оскільки в цей час відразу чотири планети будуть ретроградними - Меркурій, Юпітер, Сатурн і Плутон. 23 червня Меркурій повернеться у звичайне положення, але 25 червня в ретроградний рух перейде Нептун.

Як буде впливати ретроградний Юпітер на наші життя і що робити в цей період категорично не можна, розповіла астролог Олена Кузьмич для ТСН.

За що відповідає Юпітер

У міфології Стародавнього Риму Юпітер був богом неба і грому, батьком всіх богів. Його знаряддям була блискавка, а священною твариною - орел. З точки зору астрології, Юпітер - планета, яка відповідає за прагнення до експансії та успіх у зовнішньому світі. Також він є покровителем мандрівників і пов'язаний зі сферою духовного життя людини.

Юпітер впливає на юриспруденцію, освіту, соціальну сферу, благодійність, філософію, подорожі, навчання, популярність, ідеологію, славу відомих людей. Через ретроградного руху всі ці сфери почнуть гальмувати.

У період ретроградного Юпітера буде здаватися, що знань багато, але у них немає порядку і структури. Розвиток йде, але буде створюватися відчуття, що він не є глобальним процесом. Не варто використовувати маніпуляції, через те, що можна потрапити в пастку власних ілюзій.

Що категорично не можна робити в період ретроградного Юпітера

  • Починати викладацьку діяльність
  • Подорожувати за кордон
  • Починати новий туристичний бізнес з іноземцями
  • Просити підвищення
  • Практикувати нові та маловідомі духовні практики
  • Вступати в езотеричні спільноти
  • Займатися новаторством
  • Проявляти шалений оптимізм
  • Розширювати бізнес

Чим варто зайнятися в період ретроградного Юпітера

  • Виправити помилки та переглянути справи
  • Проявляти консерватизм
  • Довіряти інтуїції
  • Вивчати мови
  • Повернутися до навчання
  • Відновити дружбу або відносини
  • Відновити право власності
  • Продавати нерухомості
  • Вірити віщим снам
  • Реагувати на фальш з боку інших людей

Важливо!

З 25 червня в ретроградному русі буде чотири планети - Юпітер, Плутон, Сатурн і Нептун. Кожна відповідає за певні сфери життя. З 20 серпня в компанію цих планет потрапить Уран, а з 27 вересня по 18 жовтня ретроградним знову стане Меркурій. І відразу шість планет в ретроградному русі будуть впливати на життя людини.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за прогнозом Таро відбудеться в період з 21 по 27 червня.

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