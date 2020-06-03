Ретроградний Меркурій: астролог розповів, що чекає українців у червні-липні

Ретроградний Меркурій - це своєрідна оптична ілюзія, в той час як планета змінює свій курс і рухається у зворотну сторону. Як відомо, Ретро Меркурій трапляється три рази на рік і щоразу в цей період у житты людини можуть відбуватися особливі події.

Вже 29 травня Меркурій перемістився в знак Рака і пробуде там до 5 серпня.

Меркурій — планета, що символізує найпотрібніші підприємцям і взагалі діловим людям якості: комунікабельність, мобільність, інформованість, зв'язку, навчання, хитрість, схильність до торгівлі, ділове мислення, здатність до вирішення багатьох завдань.

Також Меркурій символізує документи. Тому під час ретроградної фази всі перераховані якості і процеси, які символізує планета, будуть плутатися і губитися. З'являться помилки і ви почнете сумніватися, чи правильно ви робите, повідомляє Womanhit.

Ретроградна фаза Меркурія триватиме з 18 червня по 12 липня, а піковими днями будуть вважатися дати з 15 червня по 30 червня та з 9 липня по 15 липня. Для кожної людини це період буде абсолютно різним.

Але ми підготували деякі поради, які допоможуть вам спокійно і безболісно пережити цей період.

Відновлюйте старі, колись втрачені зв'язки;

Розбирайте старі та загублені документи;

Постарайтеся закінчити розпочаті справи й не відкладати їх в довгий ящик.

Медитуйте і розвивайте інтуїцію;

Повторіть знання і структуризируйте їх.

Ретельно перевіряйте всі дати і домовленості;

Не забувайте про деталі та дрібниці.

Що не можна робити в цей період:

Не заводьте домашніх тварин.

Не купуйте техніку та автомобілі.

Не плануйте подорожі і не поспішайте.

Не приймайте рішення про нову роботу.

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