Ретроградный Меркурий устроит тотальную перезагрузку 3 знакам Зодиака. К чему нужно готовиться

Козерог

Вам стоит готовиться к тому, что уже к концу этой недели в вашу жизнь ворвутся отголоски прошлого. Вам придется расправиться с делами и проблемами, от которых вы так упорно пытались сбежать. И когда вы сможете поставить жирную точку в главе своих неудач, вас ждет тотальная перезагрузка.

Не бойтесь перемен и не пытайтесь уберечь себя от новых эмоций. Все, что сейчас кажется вам серьезным потрясением, окажется тем, о чем вы давно мечтали. Прислушивайтесь к своим эмоциям, анализируйте мысли и желания, постарайтесь лучше себя понять. Вас ждут невероятные перемены, встречайте их с уверенностью и верой в свои силы.

Стрелец

Ретроградный Меркурий окажет на вас невероятное влияние. Все дело в том, что его транзит затронет важные сферы вашей жизни. И даже если сейчас вам кажется, что вы совсем не готовы к переменам, они неизбежны. Пора понять, что на вам не стоит стоять на одном месте и прятаться в чьей-то тени.

Не бойтесь перемен и начните с малого. Примерьте новый образ, встречайте новую жизнь с кардинально новым мышлением и в необычном для себя амплуа. Все, что вы будете делать в ближайшие дни, принесет успех, но при одном условии. Прокладывайте новые маршруты и не повторяйте путь других людей.

Дева

В последнее время вы могли ощущать, что вскоре все изменится. И ваша интуиция вас не подвела. Ретроградный Меркурий готовит для вас особые события, о которых вы едва ли подозревали.

Не забывайте заботиться о своей внутренней гармонии, отбрасывайте сомнения и негатив. Вам стоит сосредоточиться на том, что действительно важно. И речь идет о тотальной перезагрузке, которая поначалу покажется слишком радикальной, но принесет вам лишь счастье.