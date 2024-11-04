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Ретроградный Марс даст шанс на счастье четырем знакам Зодиака. Астролог назвала даты важного периода

Когда Марс станет ретроградным (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро Марс окажется в ретроградной фазе. И оказалось, что это окажет положительное влияние на представителей четырех знаков Зодиака.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, когда Марс станет ретроградным и каким знакам Зодиака стоит готовиться к этому периоду.

"4 ноября Марс, планета активности, физической силы, смелости, решительности, энтузиазма, воинственного настроения, намерения побеждать, страсти, воли, бизнеса, оружия и конфликтов, осуществляет ингрессию к знаку Льва", - рассказала астролог.

По ее словам, пятый знак Зодиака - один из неблагоприятных для "красной" планеты в ретроградности, которая начнется с 7 декабря 2024 года.

"По своему ретро движению Марс вернется к знаку Рака 6 января 2025 года, а в директном движении снова сделает ингрессию ко Льву 18 апреля 2025 года, где будет находиться до 17 июня 2025 года", - пояснила эксперт.

Впрочем, некоторым в этот период повезет. В периоды с 4 ноября 2024 года по 6 января 2025 года и с 18 апреля 2025 года по 17 июня 2025 года положительное влияние Марса ощутят представители следующих знаков Зодиака:

  • Овен️
  • Стрелец️
  • Близнецы️
  • Весы.

Соловьева отметила, что особенно благоприятным этот период будет для тех, кто связан с предпринимательством, бизнесом, руководящими должностями.

Но внимательными с действием этой планеты в эти периоды следует быть:

  • Львом
  • Водолеям
  • Тельцам
  • Скорпионам.

В этот период могут ускоряться ситуации, касающиеся детей, романтических отношений, хобби, творчества, азарта, публичных выступлений, шоу-бизнеса.

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