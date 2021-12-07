Ресторан у Вінниці потрапив у мовний скандал: відмовилися обслуговувати українською і "постібалися" над клієнтом

У Вінниці ресторан італійської кухні Pasta e Vino - Piazza Beatrice потрапив у мовний скандал.
Про це на Facebook повідомила Юлія Рюхова, яка була з чоловіком в даному закладі.
Неприємний інцидент почався з того, що чоловіка Юлії офіціант відмовився обслуговувати державною мовою і сказав, що "це його конституційне право". Адміністратор закладу почала виправдовувати співробітника, мовляв, він з Донецька.
"Адміністратор, яку покликав Михайло, намагалася виправдати офіціанта. Сказала, що він з Донецька. Щоправда, незрозуміло чому це дозволяє йому порушувати українське законодавство. Михайло написав відгук в гуглі про ситуацію, що склалася. І є відповідь від власника закладу. Саме тут нам нагрубили вдруге", - розповіла Юлія.
Йдеться про відгук, який написав у Google Михайло. Він поскаржився, що його відмовилися обслужити українською. Замість вибачень власники ресторану порадили Михайлу переходити на італійську, адже вони італійський ресторан.
Скріншот (facebook.com/yuliia.riukhova)
Незабаром після публікації поста керівництво ресторану з'явилося в коментарях. І пояснило свою позицію. Українською мовою.
"Добрий день, Юлія! Ми повністю поділяємо ваші переконання і описане вище. Нам прикро, що цей інцидент мав місце. Звичайно ж, ми приділимо додаткову увагу цьому питанню і переконані, що більше такого не станеться. Ми дуже просимо не оцінювати роботу команди по цій прикрій ситуації, яку допустив наш офіціант, в силу своїх особистих переконань, які ніяк не відносяться до принципів роботи команди Pasta e Vino", - сказано в повідомленні.
Цікаво, що за свій "стьоб" над клієнтом у відгуках на Google заклад не вибачився.
Цікаво, що трохи пізніше на своїй сторінці в Facebook ресторан продовжує "гнути свою лінію" і замість вибачень пише неоднозначні тексти.
Як ми раніше писали, у Харкові власник закладу потрапив у мовний скандал: "я живу в Україні, на жаль".