Рескилинг для женщин как один из способов разрешения кадрового голода

Несмотря на высокий уровень безработицы, украинский рынок труда характеризуется дефицитом рабочих рук в определенных отраслях. С начала полномасштабного вторжения Украину покинуло более 8 млн человек. По подсчетам аналитического центра EasyBusiness, текущая численность населения может составлять от 28 до 34 млн человек, при том потенциальный дефицит рабочей силы составляет 3,1-4,5 млн человек.

Темпы восстановления экономики и будущего восстановления могут существенно замедлиться из-за нехватки рабочей силы. Одним из путей решения проблемы является привлечение кадров внутри страны. В частности, переквалификация женщин в специальности, в которых больше всего нуждается рынок.

К сожалению, неформально в Украине до сих пор существует разделение на "женские и мужские" профессии. Между которыми есть разрыв в спросе на рынке труда и уровне оплаты. После начала полномасштабного вторжения, когда тысячи мужчин попали под мобилизацию, ощутимой для работодателей стала нехватка специалистов именно для профессий, которые считались в обществе "мужскими". В частности, речь идет о производственных специальностях, работниках предприятий, логистической и строительной отраслях и других профессиях "синих воротничков".

По данным OLX Работа, наибольший запрос на рынке труда имеют следующие профессии:

продавец

водитель

разнорабочий

повар

грузчик

Кейсы, когда во время военного положения и дефицита рабочей силы, женщины осваивали "мужские" профессии, не новые. Однако сейчас во время активного развития новейших технологий проводить рескилинг стало гораздо проще. Главное здесь - заинтересованность, как со стороны работодателей, так и сотрудников.

Мы провели опрос работодателей на платформе относительно того, ощутим ли для них кадровый голод и как они относятся к рескилингу женщин.

60% опрошенных ответили, что испытывают кадровый голод в своих компаниях. По причинам кадрового голода респонденты отметили следующее:

32% считают, что кадровый голод возник в целом из-за войны

24% - из-за мобилизации

16% работодателей считают причиной выезд квалифицированных специалистов за границу еще до войны или в начале войны

11% отметили причиной недостаточный уровень квалификации имеющихся кандидатов на должность

2% - проблемы, связанные с качеством образования в Украине

еще 15% выбрали ответ "другое".

51% работодателей соглашается с тем, что рескилинг женщин для освоения профессий, на которые высок запрос от работодателей и которые в обществе считаются "мужскими", может решить проблему кадрового голода в Украине.

Вместе с тем, еще 56% работодателей ответили, что готовы внедрять в своих компаниях программы по рескилингу для женщин.

По поводу того, что может побуждать внедрять подобные программы, респонденты отметили следующее:

желание и высокий уровень мотивации участвовать в программах со стороны сотрудниц (44%)

материальная поддержка от государства (21%)

наличие грантовых программ, которые покрывали бы расходы и оказывали поддержку во внедрении рескилинга (15%)

остальное (20%).

Следует отметить, что некоторые предприятия уже активно внедряют программы по переквалификации женщин в профессии, где раньше в основном работали мужчины.

Например, все чаще можно встретить женщин-водителей погрузчиков или другого спецтранспорта (или просто транспорта), охранниц или работниц на производстве. Однако обычно программы рескилинга женщин, которые мы имеем сейчас, - это внутренние инициативы крупных предприятий, которые встретились с нехваткой рабочих рук.

Чтобы делать шаги к решению кадрового голода, путем привлечения женщин к востребованным профессиям, нужно, чтобы об инициативах бизнеса, уже внедряющих программы рескилинга, рассказывали больше. Также хорошо было бы увидеть активную коммуникацию этого вопроса от государственных органов, внедрение госпрограмм и соответствующую мотивацию для бизнеса, чтобы переучить и привлекать женщин в профессии, где ощутим дефицит.

Решение проблемы кадрового голода в стране является критическим для восстановления Украины, стимулирования устойчивого экономического развития и поддержки конкурентоспособности украинского бизнеса на мировом рынке.

Поэтому нужно использовать все шансы и потенциал, чтобы решить эту проблему внутренними ресурсами, в частности, привлечением женщин в специальности, в которых больше всего ощущается кадровый голод.