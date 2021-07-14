Репершу Alyona Alyona застукали на вулиці з коханим: хто він і як виглядає

З'ясувалося, як звуть і як виглядає бойфренд реперші Alyona Alyona. Співачка нещодавно заявила про рішення з'їхатися з хлопцем, а днями їх застукали в центрі Києва.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на каналі LIVE.

Як звуть коханого артистки, і як він виглядає

Так, нещодавно Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Савраненко) зробила сенсаційну заяву: вона закохана і з'їжджається зі своїм бойфрендом.

"У попередніх стосунках співжиття відбувалося в Баришівці на моїй території. А тепер я збираюся переїхати до нього. Там не буде вистачати місця для всього... Він хоче собачку, а я люблю кішок, мене вічно немає вдома, а він працює вдома", - заявила дівчина незабаром після свого 30-річчя.

І хоча артистка робить такі одкровення, свого коханого чоловіка вона приховує від цікавих очей. Але не від папараці. Днями дівчину застукали на Печерську, коли вона сідала в таксі зі світловолосим хлопцем. Альона ніжно його обняла, після чого вони поїхали.

Хлопця звуть Денис, він з Дніпра і працює в компанії одного з інтернет-провайдерів. Крім того, він тік-токер і початківець репер з ніком Йоксден. Він записує ролики про бомжів, наркоманів і т. д.



Скрін відео: коханий Альони Савраненко

"Я познайомилася з ним: не старше, не більше, не статусніше. І потонула. Я не можу пояснити, що сталося і чому. І мені все одно, що скажуть всі. І чи будуть говорити взагалі. Я просто щаслива, я потрібна, я можу віддавати накопичену любов просто так..." - зізналася одного разу артистка.

Відео: як виглядає бойфренд Alyona Alyona (Викриття)

Чим відома Alyona Alyona

Альона Савраненко народилася в Кіровоградській області. Дівчина отримала педагогічну освіту і працювала з дітьми дошкільного віку протягом декількох років. Деякий час вона була вихователькою в дитячому садку "Теремок" в Баришівці (Київська область), а також працювала завідувачкою дитсадка в селі Дернівка під Києвом.

Реп-тексти Олена стала писати з дитинства, але для широкої публіки представила їх тільки в 27 років, коли почала викладати відео на YouTube.

У жовтні 2018-го вийшов перший відеокліп "Рибки", а 12-го листопада - другий відеокліп - на пісню "Голови", який протягом місяця набрав 1 млн переглядів.

8 квітня 2019 року був випущений дебютний альбом виконавиці під назвою "Пушка".

У 2020 році Alyona Alyona була учасницею шоу "Танці з зірками".