Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчиках

Голлівудський актор Алек Болдвін застрелив на знімання фільму "іржа" оператора-українку. Відомо, що трагедія сталася через збій реквізитної гвинтівки. Однак, це не єдина трагедія, яка сталася на знімальному майданчику.

Які гучні трагедії ставалися на знімальних майданчиках - читайте в матеріалі Styler нижче.

Так, за даними видання "deadline.com", департамент шерифа Санта-Фе підтвердив у четвер ввечері, що Алек Болдвін убив кінематографістку Галину Гатчинс і поранив режисера Джоеля Соузу на зніманнях художнього фільму в Нью-Мексико.

Пані Гатчинс була доставлена ​​на гелікоптері до лікарні Університету Нью-Мексико, де медичний персонал констатував її смерть. Пан Соуз був доставлений каретою швидкої допомоги до Регіонального медичного центру Христа Сент-Вінсента, де він проходить лікування з приводу отриманих травм.

Це розслідування залишається відкритим і активним. Жодних звинувачень у зв'язку з цим інцидентом не висунуто. Слідчі продовжують опитувати свідків.

Гучні трагедії на знімальних майданчиках

Так, актор Джон-Ерік Хексум був убитий 18 жовтня 1984 року на зніманнях телевізійного серіалу Cover Up, коли випадково вистрілив собі в голову з пістолета, зарядженого холостими кулями

Джон-Ерік Хексум вбили на зніманнях серіалу

Також у 1993 році Брендон Лі, син легенди бойових мистецтв Брюса Лі, помер після того, як шматок слимака застряг у його хребті від реквізиту, випущеного на зніманнях фільму "Ворона" іншим актором. Встановлено, що обидва події були нещасними випадками.

Брендон Лі помер на зніманнях фільму

Окрім того, неможливо уявити, що життя дітей було в небезпеці на знімальному майданчику. На жаль, долю і смерть не обдуриш, вони можуть підкрастися з несподіваного боку. Тому саме на зйомках фільму "Сутінкова зона" жертвами нещасного випадку стали семирічний Мік Дін Лі й шестирічний Рене Чен. Один з дітлахів буквально обезголовив лопатями іншого, а другого придавив. Разом з дітьми загинув і актор Вік Морроу, який опинився поруч.

Знімання фільму "Сутінкова зона"

А от інший фільм так і не вийшов у прокат, адже його режисер Генрі Блайт Галицкій загинув під час знімання, готуючи один з небезпечних трюків. Спеціально для картини режисер приготував чотири сотні автомобілів.

Один з трюків вимагав падіння на дорогу водонапірної башти, саме вона і стала причиною загибелі постановника. Один з утримуючих п'ятдесятиметрову вежу тросів обірвався, і той впав прямо на Галицкий. Фільм в результаті ні знято, дружина покійного режисера не змогла довести розпочате чоловіком справу до фіналу.

Режисер Генрі Блайт Галицкий

На знімальному майданчику "Нестримних" у першій картині Сильвестр Сталлоне потрапив під роздачу Стіва Остіна так, що ветерану потрібна була операція з імплантації металевої пластини в основу шиї.

А от під час знімання "Нестримних 2" групу не спіткала справжня трагедія - в момент зйомок вибуху човна під удар потрапили два каскадери. Один з них загинув одразу, а другий переніс п'ятигодинною операцію і дивом вижив.

Знімання фільму "Нестримані"