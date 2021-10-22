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Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчиках

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П'ятниця 22 жовтня 2021 16:07
Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчиках Топ гучних трагедій на знімальному майданчику (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Голлівудський актор Алек Болдвін застрелив на знімання фільму "іржа" оператора-українку. Відомо, що трагедія сталася через збій реквізитної гвинтівки. Однак, це не єдина трагедія, яка сталася на знімальному майданчику.

Які гучні трагедії ставалися на знімальних майданчиках - читайте в матеріалі Styler нижче.

Так, за даними видання "deadline.com", департамент шерифа Санта-Фе підтвердив у четвер ввечері, що Алек Болдвін убив кінематографістку Галину Гатчинс і поранив режисера Джоеля Соузу на зніманнях художнього фільму в Нью-Мексико.

Пані Гатчинс була доставлена ​​на гелікоптері до лікарні Університету Нью-Мексико, де медичний персонал констатував її смерть. Пан Соуз був доставлений каретою швидкої допомоги до Регіонального медичного центру Христа Сент-Вінсента, де він проходить лікування з приводу отриманих травм.

Це розслідування залишається відкритим і активним. Жодних звинувачень у зв'язку з цим інцидентом не висунуто. Слідчі продовжують опитувати свідків.

Гучні трагедії на знімальних майданчиках

Так, актор Джон-Ерік Хексум був убитий 18 жовтня 1984 року на зніманнях телевізійного серіалу Cover Up, коли випадково вистрілив собі в голову з пістолета, зарядженого холостими кулями

Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчикахДжон-Ерік Хексум вбили на зніманнях серіалу

Також у 1993 році Брендон Лі, син легенди бойових мистецтв Брюса Лі, помер після того, як шматок слимака застряг у його хребті від реквізиту, випущеного на зніманнях фільму "Ворона" іншим актором. Встановлено, що обидва події були нещасними випадками.

Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчиках

Брендон Лі помер на зніманнях фільму

Окрім того, неможливо уявити, що життя дітей було в небезпеці на знімальному майданчику. На жаль, долю і смерть не обдуриш, вони можуть підкрастися з несподіваного боку. Тому саме на зйомках фільму "Сутінкова зона" жертвами нещасного випадку стали семирічний Мік Дін Лі й шестирічний Рене Чен. Один з дітлахів буквально обезголовив лопатями іншого, а другого придавив. Разом з дітьми загинув і актор Вік Морроу, який опинився поруч.

Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчикахЗнімання фільму "Сутінкова зона"

А от інший фільм так і не вийшов у прокат, адже його режисер Генрі Блайт Галицкій загинув під час знімання, готуючи один з небезпечних трюків. Спеціально для картини режисер приготував чотири сотні автомобілів.

Один з трюків вимагав падіння на дорогу водонапірної башти, саме вона і стала причиною загибелі постановника. Один з утримуючих п'ятдесятиметрову вежу тросів обірвався, і той впав прямо на Галицкий. Фільм в результаті ні знято, дружина покійного режисера не змогла довести розпочате чоловіком справу до фіналу.

Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчикахРежисер Генрі Блайт Галицкий

На знімальному майданчику "Нестримних" у першій картині Сильвестр Сталлоне потрапив під роздачу Стіва Остіна так, що ветерану потрібна була операція з імплантації металевої пластини в основу шиї.

А от під час знімання "Нестримних 2" групу не спіткала справжня трагедія - в момент зйомок вибуху човна під удар потрапили два каскадери. Один з них загинув одразу, а другий переніс п'ятигодинною операцію і дивом вижив.

Реквізит убиває: топ гучних трагедій на знімальних майданчиках

Знімання фільму "Нестримані"

Раніше ми повідомляли, що Алек Болдуін застрелив оператора-українку під час зйомок.

Також ми писали, ким була застрелена Болдуїном киянка Галина.

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Алек Болдуин
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