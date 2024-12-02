Ректор в фотообъективе: Киевский университет культуры презентовал трехтомник о Михаиле Поплавском

В трехтомнике через фотографии авторы запечатлели жизненный путь юбиляра – от поражений к победам, от успехов к признанию. Воспроизвели связь времени и событий, менявших страну, главного героя и людей, окружавших его на протяжении жизни.

Каждая из фотографий несет историческую ценность для юбиляра, университета, украинского шоу-бизнеса, культуры и страны в целом.

"Вера – это магия. О таких людях как Михаил Поплавский говорят self-made man. Вера в себя стала для него мотивом непреодолимого стремления идти своим украинским путем. Его смело можно назвать новатором и харизматичным визионером, который эффективно строит будущее. Творит не по шаблонам и схемами, а просчитывает много ходов вперед и прокладывает дорогу в будущее", – написано в аннотации к фотоальбомам.

Сюжетные фототрилогии передают неповторимые эмоции, настроение как главного героя, так и людей, встретившихся на его жизненном пути. Сопровождаются рассказами и размышлениями Михаила Поплавского об отраженных моментах, периодах жизни, событиях, обстоятельствах и крылатых афоризмах.

Среди них: "Жизнь – это борьба. Без поражений нет побед!", "Учись у тех, кого любишь. Выбирай собственный путь! Будь уникальным! Оставайся собой!", "Найди любимую работу и преврати ее в удовольствие", "Лидер сильный своей командой", "Успешным становится только тот, кто покоряет жизненные обстоятельства", "Ничто так не возбуждает наших врагов, как наши успехи» и другие.

Каждый том посвящен определенному периоду биографии Михаила Поплавского – с детства и до настоящего времени, от формирования личности до профессиональных и творческих достижений.

В первый том издания вошли фотографии, посвященные детству, юности, семье, родному краю, отдыху, открытию собственного бизнеса, благотворительности, личному общению с выдающимися личностями, достижениям и наградам. Второй том представляет художественные достижения: музыкальные клипы, роли в фильмах, книги и телевизионные творческие проекты.

Третий том посвящен главному делу жизни ректора – Университета культуры – Университета будущего. Лидеру, который вдохновляет и поддерживает коллег, а также обучает и мотивирует студентов – "Жить, любить, творить и побеждать". Это жизненное кредо Михаила Поплавского, которое он подтвердил своей профессиональной деятельностью.

Через фотографии в издании отражена история ректорства Михаила Поплавского, становление и достижение университетом популярности под его руководством.

Начиная с воплощения пиар проекта "Поющий ректор как технология", который привлек внимание общественности к малоизвестному институту культуры, всеукраинских концертных туров "От сердец до сердец" с популяризации университета среди молодежи, открытие престижных специальностей, получение Киевским государственным университетом статуса – Национального университета и к современному этапу развития.

"Главная задача каждого педагога – влюбить в себя студента и влюбить в профессию", – говорит Поплавский.

Отдельным разделом третьего тома является "Ректор в социальных сетях". Именно появление Михаила Поплавского в социальных медиа 15 лет назад стало новым направлением коммуникационной стратегии бренда. Сейчас у ректора университета культуры наибольшее количество подписчиков в Instagram – 8,2 млн с охватом 83% аудитории украинцев, в ТикТок – 1,5 миллиона, клипы в YouTube набирают миллионные просмотры.

"Мы создаем тренды. Моя миссия украинизировать социальные сети, вести за собой креативную, амбициозную и перспективную молодежь, которая будет творить новейшую историю Украины!", – говорит Михаил Поплавский.

В завершение презентации Михаил Поплавский отметил, что следует ценить каждый день и создавать собственное будущее.

"Поймите, чего вы хотите и делайте это лучше других! Будьте оптимистами! Атакуйте жизнь! Живите на позитиве! Держим вместе украинскую волну!", - добавил он.