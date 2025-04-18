Вратарь-рекордсмен УПЛ Алексей Паламарчук поделился секретами отражения пенальти

На днях вратарь команды "Ингулец" Алексей Паламарчук стал первым голкипером в истории Украинской Премьер-лиги, которому удалось отбить 6 пенальти подряд. Таким образом он побил предыдущий рекорд Дмитрия Ризныка, у которого был показатель 5 отраженных одиннадцатиметровых, когда он играл за "Ворсклу".
В эксклюзивном интервью для РБК-Украина вратарь-рекордсмен рассказал о своей стратегии на пенальти, а также о ситуации в клубе, который сейчас замыкает турнирную таблицу Премьер-лиги.
- Алексей, как тебе удается так уверенно отбивать такое количество пенальти? В чем твой секрет?
- На самом деле никакого секрета нет, есть только свои догадки. Я стараюсь смотреть на футболистов, на то, как они подходят к мячу и как передвигаются.
- То есть у тебя нет конкретной стратегии, которая помогает тебе в отражении пенальти?
- Частично она есть: я стараюсь сделать так, чтобы мой соперник пробил в тот угол, в который мне нужно.
- Стараешься переиграть пенальтиста психологически?
- Да, немного психологически. Но мне уже люди говорят, что я отбил столько пенальти, что игроки уже не знают, как мне забить.
- Ты отрабатываешь пенальти отдельно на тренировках?
- Скажу честно: я вообще их не отрабатываю. Немного присматриваемся, смотрим, как игроки пробивают пенальти, но все решается на поле.
- Эмилиано Мартинес - один из лучших вратарей, если брать во внимание отражение пенальти. Как-то присматриваешься к нему?
- Мартинес очень интересный вратарь, но он в основном переигрывает футболистов благодаря своему характеру. Аргентинец играет на публику, высмеивает игроков, и это помогает ему парировать одиннадцатиметровые.
Больше всего мне понравился голкипер сборной Нидерландов Тим Крул, который выходил на серию пенальти во время ЧМ-2014. Он тоже очень хорошо играл в таких дуэлях, благодаря тому, что морально перекусывал соперника.
- Обновление антипенальтийского рекорда Чемпионата УПЛ имеет для тебя какое-то особое значение?
- Конечно, имеет. Это очень приятно. Но прежде всего я хочу, чтобы команда хорошо играла и достигала хороших результатов.
- Почему, по твоему мнению, "Ингулец" не демонстрирует сейчас хороших результатов?
- Если честно, то у нас нет достаточного количества квалифицированных футболистов. К тому же, у нас очень много молодых футболистов. Мотивация есть, но, скажем так, не хватает мастерства.
- Интересуются ли более сильные клубы тобой сейчас?
- Были только слухи, но без конкретики. Президент говорил, что если будут конкретные предложения, то он меня отпустит в другую команду.
- Какие у тебя отношения с Александром Поворознюком?
- Когда был Владислав Лупашко в команде, то [президент] как-то чаще приезжал к нам, сейчас немного меньше. Возможно, ему мешает работа или какие-то другие факторы.
- Для "Ингульца" домашние матчи - больная тема. Когда вы наконец вернетесь в Петрово?
- Да, действительно, это очень болезненная тема. Мы иногда проезжаем мимо стадиона, видим, что там все нормально, но, насколько знаю, то существуют проблемы с документацией. И именно поэтому мы пока там не можем играть...
- Насколько трудно вам путешествовать по Украине из-за ситуации со стадионом?
- Честно, мы очень за*бались. Это очень трудно и морально, и физически. Хорошо, что теперь мы будем играть домашние матчи в Александрии - туда не так далеко ехать.
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