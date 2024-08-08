Реинтеграция после ранения: история ветерана, начавшего новую жизнь на ИнГОК

"Благодаря поддержке я постепенно влился в гражданскую жизнь. После прибытия в Украину трудностей не возникало, кроме бюрократии. Потому что некоторые вопросы, я считаю, можно закрыть и без кипы бумаг, которые нужно приносить", - говорит ветеран.

В качестве примера он приводит оформление пенсии по инвалидности: говорит, что подал документы еще в феврале, но ее никак не назначат.

"Они посылают много запросов, ответы на которые часто не приходят. Бюрократия очень большая! Надо много бумажек принести. Хорошо, что у меня только рука ранена - я могу ходить, ездить, бегать по разным инстанциям. А как человеку без ноги? не предназначена для людей с инвалидностью", - говорит Сергей.

А пока Сергей оформлял пенсию и собирал справки, задумался, как может зарабатывать себе на жизнь. Выбор был не слишком велик, потому что рука пока сгибается тяжело, пальцы полноценно не двигаются. Так он наткнулся на объявление от Метинвеста: Ингулецкий горно-обогатительный комбинат нуждался в водителях.

Ветеран признается: во время трудоустройства к нему отнеслись очень лояльно. Руководитель Сергея, начальник автотранспортного цеха Ингулецкого ГОКа группы "Метинвест" Вячеслав Коломоец, также работником очень доволен: характеризует его как искренний, открытый и ответственный человек.

"Сергей Павлов сразу гармонично вписался в коллектив, словно был с нами долгие годы. После всех сложных операций и реабилитации он больше всего хотел работать и быть полезным. Чувствуется, что у него есть боевой опыт. На него можно рассчитывать в любой ситуации", - говорит руководитель.

Своим возвращающимся к гражданской жизни собратьям-ветеранам Сергей советует прежде всего не нервничать, и принимать общество таким, каково оно есть. Это поможет реинтегрироваться с меньшими психологическими проблемами. А также - узнавать больше о льготах, принадлежащих ветеранам по праву.

"На комбинате есть возможность взять внеочередной отпуск, я его оформил. С моей третьей группой инвалидности раз в год действует 50% скидки на пользование поездами и автобусами. Еще у нас в городе действует программа для ветеранов: они имеют право бесплатно посещать спортивные заведения", - перечисляет льготы для своего статуса ветеран.

С начала полномасштабного вторжения в ВСУ ушли более 3 тыс. сотрудников криворожских горно-обогатительных предприятий "Метинвеста". Сейчас многие из них возвращаются к работе, поэтому основная задача компании - помочь им адаптироваться к гражданской жизни и производственным условиям.

Сейчас в компании действует множество программ, направленных на возвращение и содержание внутренних ветеранов, а также на привлечение и наем внешних. В частности – профессиональная адаптация и программы развития для ветеранов, программы переквалификации и безвозмездного переобучения, а также льготные условия поступления в университет "Метинвест Политехника".