Рідкісні фото і відео Назарія Яремчука, від яких ви не зможете відірватися
Сьогодні, 30 листопада, рівно 70 років тому народився Назарій Яремчук - один із засновників української естради, голос покоління, який заспівав вічні пісні, що облетіли весь світ.
У 2021 році, через 26 років після смерті, культовому і всесвітньо відомому співакові нарешті присвоїли звання Героя України!
У цей день ми вирішили зібрати для вас найрідкісніші фото і відео Яремчука, які досі мало хто бачив.
На архівних знімках, які ви зараз бачите, можна переконатися, що Назарій був не просто секс-символом, а й, як зараз кажуть, фешн-іконою.
Однак співак про все це не думав, не одягався якось "спеціально" - він був одержимий тільки музикою і тим, як її сприймає публіка.
Подейкують, що кожну пісню, перш ніж записати, Яремчук по 2-3 місяці "шліфував" на живих виступах: дивився на реакцію людей, щось міняв, поки не досягав "ідеалу".
Назарій Яремчук на унікальних фотографіях (фото: roduna.org)
Чим прославився Назарій Яремчук
Назарій Яремчук вважається першою мегазіркою України - за часів, коли був відсутній навіть натяк на появу вітчизняного шоу-бізнесу.
Крім цього, Назарію неофіційно присвоєно титул першого "секс-символу" нашої держави.
Назарій Яремчук в молодості (фото: roduna.org)
Після того як співак мав честь першим заспівати канонічні твори Володимира Івасюка ("Червона рута", "Водограй" та інші) і знявся у фільмі "Червона рута" 1971 року, країнами вже колишнього Радянського Союзу прокотилася справжня "яремчукоманія".
Дорослі жінки і молоді дівчата мало не втрачали свідомість, коли бачили зірку по телебаченню або на концерті, була навіть зареєстрована певна "мода" на ім'я "Назарій" серед новонароджених діток.
Назарій Яремчук в молодості (фото: roduna.org)
У 1970-х, виступаючи у складі ВІА "Смерічка", виконуючи пісні своїх друзів-композиторів Івасюка і Дутковського, виступаючи в дуеті з Василем Зінкевичем, Назарій Яремчук закладав основи української популярної пісні, нашої фірмової мелодії, що дійсно набула міжнародного розголосу.
У 1980-х Яремчук опанував більш романтичним, поп-орієнтованим напрямком - починаючи з його легендарної платівки "Незрівняний світ краси" 1980-го року.
"Запроси мене у свої сни", - співав Назарій і його слова і фантастична краса хвилювали жінок різного віку.
Назарій Яремчук в молодості (фото: roduna.org)
Найпопулярніші пісні Яремчука
Вмикайте ці та інші безсмертні пісні - в пам'ять про Назарія.
Гай, зелений гай
Стожари
Білі лілеї
Батько і мати
Лиш для тебе
Чуєш, мамо
Батьківщина
До речі, на честь великої дати планується кросплатформенний мультимедійний проект - "Re: Яремчук", приурочений до 70-річчя легендарного артиста.
Буде презентовано документальний фільм про Назарія, унікальна марка від Укрпошти, а також на стадії активної підготовки знаходиться триб'ют-альбом, який складатиметься з головних хітів з репертуару Яремчука у виконанні відомих виконавців.
А ще послухайте "Чорнії брови, карії очі" у виконанні Яремчука. Ви точно не пошкодуєте!