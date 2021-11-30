Рідкісні фото і відео Назарія Яремчука, від яких ви не зможете відірватися

У 2021 році, через 26 років після смерті, культовому і всесвітньо відомому співакові нарешті присвоїли звання Героя України!

Сьогодні, 30 листопада, рівно 70 років тому народився Назарій Яремчук - один із засновників української естради, голос покоління, який заспівав вічні пісні, що облетіли весь світ.

У цей день ми вирішили зібрати для вас найрідкісніші фото і відео Яремчука, які досі мало хто бачив.

На архівних знімках, які ви зараз бачите, можна переконатися, що Назарій був не просто секс-символом, а й, як зараз кажуть, фешн-іконою.

Однак співак про все це не думав, не одягався якось "спеціально" - він був одержимий тільки музикою і тим, як її сприймає публіка.

Подейкують, що кожну пісню, перш ніж записати, Яремчук по 2-3 місяці "шліфував" на живих виступах: дивився на реакцію людей, щось міняв, поки не досягав "ідеалу".

Назарій Яремчук на унікальних фотографіях (фото: roduna.org)

Чим прославився Назарій Яремчук

Назарій Яремчук вважається першою мегазіркою України - за часів, коли був відсутній навіть натяк на появу вітчизняного шоу-бізнесу.

Крім цього, Назарію неофіційно присвоєно титул першого "секс-символу" нашої держави.

Назарій Яремчук в молодості (фото: roduna.org)

Після того як співак мав честь першим заспівати канонічні твори Володимира Івасюка ("Червона рута", "Водограй" та інші) і знявся у фільмі "Червона рута" 1971 року, країнами вже колишнього Радянського Союзу прокотилася справжня "яремчукоманія".

Дорослі жінки і молоді дівчата мало не втрачали свідомість, коли бачили зірку по телебаченню або на концерті, була навіть зареєстрована певна "мода" на ім'я "Назарій" серед новонароджених діток.

Назарій Яремчук в молодості (фото: roduna.org)

У 1970-х, виступаючи у складі ВІА "Смерічка", виконуючи пісні своїх друзів-композиторів Івасюка і Дутковського, виступаючи в дуеті з Василем Зінкевичем, Назарій Яремчук закладав основи української популярної пісні, нашої фірмової мелодії, що дійсно набула міжнародного розголосу.

У 1980-х Яремчук опанував більш романтичним, поп-орієнтованим напрямком - починаючи з його легендарної платівки "Незрівняний світ краси" 1980-го року.

"Запроси мене у свої сни", - співав Назарій і його слова і фантастична краса хвилювали жінок різного віку.

Назарій Яремчук в молодості (фото: roduna.org)

Найпопулярніші пісні Яремчука

Вмикайте ці та інші безсмертні пісні - в пам'ять про Назарія.

Гай, зелений гай

Стожари

Білі лілеї

Батько і мати

Лиш для тебе

Чуєш, мамо

Батьківщина

До речі, на честь великої дати планується кросплатформенний мультимедійний проект - "Re: Яремчук", приурочений до 70-річчя легендарного артиста.

Буде презентовано документальний фільм про Назарія, унікальна марка від Укрпошти, а також на стадії активної підготовки знаходиться триб'ют-альбом, який складатиметься з головних хітів з репертуару Яремчука у виконанні відомих виконавців.

А ще послухайте "Чорнії брови, карії очі" у виконанні Яремчука. Ви точно не пошкодуєте!