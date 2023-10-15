Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на телеведущей: что известно о его избраннице (фото)
Артем Дехтяренко, спикер Службы безопасности Украины, от которого в восторге тысячи украинских женщин и которого хотели видеть в шоу "Холостяк", женился. И его избранницей стала известная украинская телеведущая Анастасия Норицина.
Что известно о свадьбе и возлюбленной спикера СБУ, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу Дехтяренко в Facebook.
Что известно о свадьбе
Как сообщил Артем, с любимой они расписались в Министерстве юстиции Украины и на церемонии присутствовал министр юстиции Денис Малюська. Артем был одет в военную форму, а невеста Анастасия - в платье-вышиванку.
Стоит отметить, что свадьба прошла в день рождения Анастасии.
"До этого момента я искал тебя всю жизнь, чтобы быть рядом с тобой остаток своей жизни. Вместе при любых обстоятельствах! И во время войны, и в день нашей победы", - написал Артем и поделился фото с важного события.
Спикер СБУ Артем Дехтяренко женился на ведущей Анастасии Норициной (фото: facebook.com/art.denko)
Что известно о молодоженах
Артем Дехтяренко
Родился 2 ноября 1990 в Черновцах. По образованию – журналист, начинал свою карьеру в изданиях "Коммерсант-Украина" и "Апостроф".
С 2016 года начал работать в пресс-службах: в секретариате Кабмина и офисе премьер-министра Гройсмана, был советником у министра социальной политики и советником Министра здравоохранения в 2019-2020 годах.
С 1 февраля 2021 года назначен начальником Управления взаимодействия со средствами массовой информации и общественностью, спикером СБУ.
С начала полномасштабного вторжения - спикер СБУ, подробно рассказывающий о важных событиях.
Анастасия Норицина
Ведущая "24 канала", автор рубрики "Осторожно! ЗОМБОЯЩИК". Свою журналистскую карьеру также начинала в "Апострофе", где была корреспонденткой в Верховной Раде.
Окончила Киевский университет им. Бориса Гринченко. Родом Анастасия из Полтавы. День рождения - 14 октября.
Анастасия начала практику уже на 2 курсе, на "112 канале" - в 2017 году, но уволилась после смены владельца.
Анастасия Норицина (фото: facebook.com/Анастасия Норицина)
В одном из интервью Анастасия рассказала, что подавала документы на поступление в крупные города Украины и ее приоритетом была Одесская юридическая академия. А когда ей позвонили из Университета им. Гринченко сообщили, что она прошла на журналистику - она поехала подавать документы.
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