Дитина зламала в дитсадку обидві руки: батьки звинувачують у всьому політичну агітацію

На Закарпатті 5-річний хлопчик у дитячому садочку зламав обидві руки. Вихователі в цей час були дуже зайняті – вони спілкувалися з політиком, який проводив передвиборчу агітацію. Про це розповіли у сюжеті телеканалу Sirius.

Трагедія сталася близько 11 ранку в Коритнянському дитячому садку. Половина працівників дитячого садка залишили робоче місце і вирушили в сільраду на зустріч з кандидатом у депутати. Педагоги, які залишилися в дитячому саду, просто не могли встежити за дітьми.

П'ятирічний хлопчик Артем без нагляду катався на гірці і два рази впав. Швидку допомогу дитині батьки викликали самостійно, так як адміністрація садочка цього не зробила. Хлопчик в машині швидкої допомоги декілька разів втрачав свідомість. Зараз він в стабільному стані, але не може самостійно навіть попити води, так як обидві руки у нього в гіпсі.

Мама Артема не звинувачує вихователів, які були з дітьми, так як три вихователя не можуть впоратися відразу з трьома групами дітей одночасно. Крім того, вона повідомила, що інших вихователів на зустріч з політиком відправили примусово – таке розпорядження дав голова сільради. Той заперечує примусову зустріч і каже, що не має до цього жодного відношення.

Завідувач дитячим садом і за сумісництвом вихователька тієї групи, куди ходить Артем, розповіла, що була неподалік, коли все трапилося. Вона стежила за більш молодшими дітьми і не встигла підбігти, коли побачила, як дитина падає. Також вона додала, що вихователі пішли на зустріч добровільно і їх ніхто не примушував.

У сільраді створили спеціальну комісію, яка проведе службове розслідування встановить, хто ж насправді винен у тому, що дитина покалічилася. У поліції відкрили кримінальну справу, але батьки писати заяву на виховательку відмовилися, так як вважають, що відповідати за інцидент повинна не тільки вона.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Дніпрі друг священика застрелив собаку на очах у дітей.

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