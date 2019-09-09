Дитина голосно плакала: в Києві жінка залишила малюка в авто на спеці (фото)

У Києві стався неприємний інцидент з малюком, мати якого залишила його замкненим у машині. Жахливо те, що інцидент стався в день, коли на дворі яскраво світило сонце і було дуже спекотно. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

Жінка залишила малюка в машині із закритими вікнами і пішла за покупками на ринок. При цьому на вулиці було близько 30 градусів тепла.

Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Дитина почала голосно плакати, і небайдужі громадяни думали вже розбити скло в машині, але в цей момент повернулася мати дитини і почала обурюватися, що відбувається.

Мати залишила малюка на спеці в закритому авто (фото: facebook.com/KyivOperativ)

Вона заявила, що це її особиста справа, як поводитися з дитиною, а людям краще стежити за своїми дітьми.

Користувачі мережі також прокоментували цей інцидент.

Від села іншої реакції чекати не варто;

Треба бити скло, не роздумуючи. Ну змусять вас поставити нове, зате можливо органи опіки звернуть на неї увагу;

А можна почати таких стерилізувати?

На спеці в машині із закритими вікнами, через 3-4 хв вже важко всидіти. От бидлота;

Я іноді з дітьми залишаюся в машині чекати чоловіка поки він в магазин на 5-10 хвилин заскочить. Так ми сидимо з відкритими вікнами, дверима і кожен раз я готова чоловіка закатати в асфальт... ці хвилини в період спеки здаються вічністю... що відчуває маленька дитина в закритій машині в таке пекло без батьків можна тільки здогадатися!

Потрібно було відразу викликати поліцію, може бути тоді у дурепи мізки почнуть працювати;

Добре, що все закінчилося добре!

Скріншоти з Facebook

Нагадаємо, що під Дніпром рецидивісти напали на 7-річну дівчинку заради сережки.

Раніше повідомлялося про те, що в Чернігові медсестра відмовилася робити дитині щеплення.