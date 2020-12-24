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Дитина з великим серцем: на Донбасі хлопчик рятує від голодної смерті тварин

Четвер 24 грудня 2020 12:07
Дитина з великим серцем: на Донбасі хлопчик рятує від голодної смерті тварин
На Донбасі школяр рятує від смерті тварин (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У прифронтовому Світлодарську живе школяр Данило. Йому всього 11 років, але у нього велике і добре серце. Хлопчик годує бездомних собак, тим самим, рятуючи їх від голодної смерті. Взимку тварин на вулиці дуже багато, а добути їжу дуже важко. Даня не залишився байдужим і у вільний від школи час дбає про братів наших менших. Про це розповіли на сторінці "Повернись живим" у Facebook.

"Дані 11 років, він живе в прифронтовому Світлодарську і годує всіх місцевих бездомних собак. Він розуміє, що тварини самі себе прогодувати не можуть. Особливо взимку. Собак на вулиці багато, тому що через війну господарі залишили домашніх улюбленців і поїхали", - сказано в повідомленні.

Раніше Даня брав гроші на корм собакам у мами, але зараз сім'я скрутне фінансове становище і дитина вирішила заробляти сама. Тоді хлопчик купив снасті на останні гроші й почав ловити рибу на продаж.

Дитина з великим серцем: на Донбасі хлопчик рятує від голодної смерті тварин

Влітку він рибалить кожен день. Взимку - щотижня. За кожен улов Дані вдається придбати 10-15 пачок корми для собак. Половину заробітку дитина віддає мамі, вона зараз недієздатна.

"Бо доброта - або є, або її немає. І 11-річний хлопчик із Донбасу дуже добре знає, що в цьому світі є ті, кому потрібна наша допомога", - сказано в повідомленні.

Відео можна подивитися за посиланням.

В коментарях українці відреагували на доброту маленького хлопчика і його добре серце.

  • І в цього хлопчика не має друзів, щоб йому допомогти? Один добрий хлопчик серед усіх?
  • Я думаю, що він як третій калач. До життя він буде пристосованим ліпше, ніж ті, що не вилазять з інтернету. Хочеться надалі побажати йому тільки одного, щоб доросле життя його не зломало і тоді буде все ОК.
  • Данилко, ти справжній чоловік. Про всіх піклуєшся, а це заслуговує поваги. Бажаю тобі завжди гарного улову, багато друзів і залишатись таким добрим.
  • Даня, потерпи. Все має змінитися на краще. Вічним зло не буває. Ти хороша людина!!!!

Як ми писали раніше, Сергій Притула зворушив історією про доброту українців.

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