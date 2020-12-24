Ребенок с большим сердцем: на Донбассе мальчик спасает от голодной смерти животных

На Донбассе школьник спасает от смерти животных (коллаж РБК-Украина)

В прифронтовом Светлодарске живет школьник Даниил. Ему всего 11 лет, но у него огромное и доброе сердце. Мальчик кормит бездомных собак, тем самым, спасая их от голодной смерти. Зимой животных на улице очень много, а добыть еду очень трудно. Даня не остался безучастным и в свободное от школы время заботится о братьях наших меньших. Об этом рассказали на странице "Повернись живим" в Facebook.

"Дане 11 лет, он живет в прифронтовом Светлодарске и кормит всех местных бездомных собак. Он понимает, что животные сами себя прокормить не могут. Особенно зимой. Собак на улице много, потому что из-за войны хозяева оставили домашних любимцев и уехали", - сказано в сообщении.

Раньше Даня брал деньги на корм собакам у мамы, но сейчас в семье трудное финансовое положение и ребенок решил зарабатывать сам. Тогда мальчик купил снасти на последние деньги и начал ловить рыбу на продажу.

Летом он рыбачит каждый день. Зимой - еженедельно. За каждый улов Дане удается купить 10-15 пачек корма для собак. Половину заработка ребенок отдает маме, она сейчас недееспособна.

"Потому доброта - или есть, или ее нет. И 11-летний мальчик из Донбасса очень хорошо знает, что в этом мире есть те, кому нужна наша помощь", - сказано в сообщении.

Видео можно посмотреть по ссылке.

В комментариях украинцы отреагировали на доброту маленького мальчика и его доброе сердце.

І в цього хлопчика не має друзів, щоб йому допомогти? Один добрий хлопчик серед усіх?

Я думаю, що він як тертий калач. До життя він буде пристосованим ліпше, ніж ті, що не вилазять з інтернету. Хочеться в подальшому побажати йому тільки одного, щоб доросле життя його не зломало і тоді буде все ОК.

Данилко, ти справжній чоловік. Про всіх піклуєшся, а це заслуговує поваги. Бажаю тобі завжди гарного улову, багато друзів і залишатись таким добрим.

Даня, потерпи. Все должно измениться к лучшему. Вечным зло не бывает. Ты хороший человек!!!!

Как мы писали ранее, Сергей Притула растрогал историей о доброте украинцев.