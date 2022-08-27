Дитину зробили сиротою: українка розповіла, як окупанти "звільняли" їх від нормального життя

Зокрема, 32-річна Неля розповіла, що "визволителі" позбавили мешканців Донбасу всього: роботи, будинків та навіть життів.

"Поки російські ЗМІ публікують брехливі репортажі про те, як радіють звільненню від України окуповані області, жителі Донбасу розповідають про своє реальне ставлення до такого "звільнення". У цієї родини з Донецької області російські військові злочинці вбили чоловіка та батька. Просто так. Через те, що осатанілим дідам у Москві стало нудно", - йдеться у повідомленні.

На відео жінка насилу стримує емоції, коли говорить про окупантів. За її словами, їхнє життя до 24 лютого було чудовим.

"Життя було прекрасне, поки 24 лютого нас не прийшли "звільняти". Від кого - незрозуміло. Звільнили… від усього - від дому, від роботи, від життя. Від усього нас звільнили! Дитина залишилася без батька. Я - без чоловіка в 32 роки. І без дому", - додала вона.

Неля та її дочка Ліза (скрін)

12 серпня російські війська вдарили по селищу Іванівка. В результаті загинули троє людей, серед них був чоловік Нелі Олексій.

"Я була на кухні і крутила помідори. Єдине що - я зрозуміла: в мене летить щось. Сірий пил та уламки. Я швидко розвернулась, побігла надвір. Коли бігла - кликала дочку Лізу. Ліза з вулиці прибігла до мене у двір. Ми зустрілися тут на порозі. Батько з двору, Ліза з вулиці, а я з хати. Я кричу: Льоша! Льоша!.. Коли ми вийшли, Льошка вже був все", - розповіла жінка.

Також вона показала уламки російських снарядів, які вбили її чоловіка.

"Це уламки "щастя". Уламки "звільнення". Позбавлення нас життя... Це все ми назбирали у мене на подвір'ї. С*ки. С*ки - не те слово", - зазначила Неля.

Уламки від російських ракет (скрін)