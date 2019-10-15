Дитину зробили ізгоєм: у Луцьку батьки і вчитель влаштували цькування учня

В ліцеї №3 міста Луцька батьки і вчитель почали буллінг проти учня 3-го класу за те, що його мама відмовилася здавати гроші в батьківський комітет. Деталі скандалу розповіла Інна Назаркевич в співтоваристві "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Як повідомила мама хлопчика, йому подарували в школі кухоль в честь Дня захисника України, а після цього їй зателефонували з батьківського комітету і зажадали сплатити за подарунок або повернути.

"У п'ятницю син прийшов зі школи з подарунком для хлопчиків – кухлем. Через годину дзвонить мені батьківський комітет і каже – у вівторок 200 гривень або кружку. Тому що це подарунок не Богдана, а хлопчика, якого не було сьогодні в школі", - описала вона ситуацію.

Інна Назаревич пояснила, що для її сина подарунок не купували, так як вона не здала гроші в фонд класу.

"Батьківським комітетом було навмисно зроблено так, щоб дискримінувати, зробити дитину ізгоєм в колективі. Невже, щоб дзвонити і зловтішатися, після зробленого, не вистачило розуму подзвонити і сказати, скільки здати на це "непотрібство", бо інакше не назвеш? А найстрашніше, що сам вчитель припустився до цього", - додала жінка і зазначила, що на потреби сина вони здають гроші у фонд завжди.

Вона зазначила, що кружки вранці принесли класному керівнику і попередили, що для Богдана купили тільки цукерку, щоб він не засмучувався, так як батьки гроші не здали. Вчителька віддала кухоль учневі, так як він сильно просив.

"Після довгих умовлянь мого сина вона все-таки віддала йому кухоль. Так як Богдан дуже просив (за словами батьківського комітету). Чому учитель, який несе відповідальність за мою дитину, допускає треті особи, свідомо знаючи, що вони принесуть шкоду конкретній дитині. Це моя четверта дитина, яка відвідує цей навчальний заклад. До цього жодних проблем з батьківськими комітетами, з вчителями – не було", - додала Назаревич.

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