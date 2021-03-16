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Реальну цифру можна подвоїти і навіть потроїти: інфекціоніст розповіла про нову хвилю коронавірусу

Новость на русском → Вівторок 16 березня 2021 09:06
Реальну цифру можна подвоїти і навіть потроїти: інфекціоніст розповіла про нову хвилю коронавірусу Коронавірус в Україні (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус почав мутувати та захоплювати ті групи людей, де раніше було небагато інфікованих. Медики пояснюють, що вірус набуває інші властивості, щоб зберегтися в популяції людей. Тому він почав мутувати та атакувати імунітет молоді та дітей.

Як зазначила інфекціоніст Євгенія Менжуліна у коментарі для телеканалу "Україна 24", реальну цифру хворих в Україні можна сміливо множити на два.

"Що стосується кількості хворих, цю цифру можна спокійно і подвоїти та потроїти. Тому що, крім офіційної статистики, є ті, хто хворіє вдома, і ті, хто ще тільки чекає свій аналіз, і ті, хто нікуди не звертається. Захворювання не те щоб молодіє, але зросла кількість хворих. Захворює і багато дітей", - пояснила лікар і додала, що зараз в Україні госпіталізують не тільки літніх людей, але і багато пацієнтів середнього і молодого віку.

Вона додала, що зміни та мутації властивостей вірусу – це природний процес.

"Зараз коронавірус набуває дещо інші властивості, щоб зберегтися в популяції людей. Він пристосовується. Для того, щоб мати більше можливостей для поширення, він починає вражати в середній і важкій формі, молоде населення, в тому числі. Він працює з імунітетом молодих людей, і вони стають більш уразливі до інфекційного процесу. Це закономірності життя чого завгодно на Землі", - розповіла Менжуліна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську виявили новий різновид британського штаму коронавірусу.

А також ми розповідали про те, що Комаровський розповів, коли щепитися від COVID-19 перехворівшим і тим, хто ще не хворів.

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