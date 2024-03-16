Какие прививки должен получить ребенок в роддоме: разъяснение педиатра

Первые дни жизни ребенка очень важны. Но не менее важна и вакцинация, которая проводится в роддоме в первые дни после рождения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение педиатра Татьяны Тульчак.

Защита в первые сутки

Ребенок с весом более 2 кг получает в первые сутки жизни свою первую прививку - против гепатита В.

"Вакцина содержит только белок вирусной оболочки - этого достаточно, чтобы организм отреагировал и сформировал иммунный ответ", - говорит педиатр.

Врач объясняет, что вирус гепатита В - чрезвычайно заразен и достаточно устойчив во внешней среде. Даже незначительное повреждение кожи - "входные ворота" для возбудителя.

"А учитывая войну в стране, риск травмироваться и столкнуться с кровью других людей растет для всех, в том числе и для детей. Заражение может произойти также через нестерильные инструменты или во время родов от матери. Собственно, поэтому все беременные проходят обследование на гепатит В", - предостерегает Тульчак.

Вторую дозу вакцины против гепатита В ребенок получит в 2 месяца, третью - в 6.

3-5 сутки жизни малыша

Следующую обязательную прививку делают всем детям массой 2,5 кг и более. Это вакцинация для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Ее необходимо сделать на 3-5 сутки жизни малыша, но не ранее 48 часов после рождения.

Как напомнила врач, туберкулез - очень опасная бактериальная инфекция, которая чаще всего поражает легкие, где вызывает воспалительный процесс. У маленьких детей болезнь всегда поражает легкие и другие органы.

"Туберкулез остается одной из самых больших проблем мировой медицины, поскольку нерациональное назначение и прием антибиотиков ведет к развитию устойчивых форм бактерии. Украина до сих пор входит в двадцатку государств с самым высоким бременем устойчивого к лечению туберкулеза", - констатирует Тульчак.

Вакцина БЦЖ содержит бактерии, которые не способны к размножению и не могут вызывать болезнь, а вот натренировать иммунную систему человека в состоянии. Ориентировочно через 4-6 недель или позже на месте введения развивается специфическая реакция в виде припухлости размером ориентировочно 10 мм - это абсолютно нормально. Со временем там образуется корочка, несколько раз шелушащаяся и оставляющая после себя рубчик. БЦЖ вводят однократно. Если на месте введения не образовался рубчик, однако документально подтвержден факт введения вакцины, необходимости проводить повторную иммунизацию нет.

Возможно ли провести эти прививки позже?

Реалии таковы, что не все дети могут вовремя привиться в роддоме. Если с рождения ребенка исполнилось 2 месяца, то перед иммунизацией БЦЖ проводится проба Манту. При негативной реакции ребенка вакцинируют, соблюдая интервал в 1 месяц до и после других прививок.

Если малыш своевременно не получил прививку против гепатита В, и в то же время известно, что мама не болеет инфекцией, первую дозу ребенок должен получить в возрасте 2 месяцев. Следующие прививки проводят в соответствии с индивидуальным графиком, который составляет педиатр или семейный врач.

Если у вас есть вопросы, касающиеся вакцинации, смело обращайтесь на горячую линию Минздрава и ЮНИСЕФ "Спільно до здоров’я" за номером 0 800 351 896.

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