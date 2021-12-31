Як розважити гостей при святкуванні Нового року: кумедні ігри та веселі конкурси

Під час святкування Нового року, щоб компанії було веселіше, можна разом влаштувати кумедні ігри та розваги, конкурси, причому для деяких таких забав необов'язково виходити зі столу. Такі веселощі можуть скоріше зробити гостей розкутими і зарядити позитивним настроєм усіх.

Новорічна поезія

Для цього конкурсу можна не залишати стіл. Один з учасників каже будь-яку речення або невелику фразу, а далі інші по черзі продовжують історію, придумуючи римоване речення на ходу і послідовно. Перемогти може той, хто для цього поетичного експромту видасть за змістом найкращий і найпереконливіший фінал.

Чутливість

Для такої забави слід розставити стільці за кількістю учасників, і ведучий потім має розкласти на сидіння будь-які предмети (телефон, мандаринку, цукерку, брелок, пульт та інше). Головне, щоб інші не бачили (їм слід або закрити очі, або їх зав'язати). Після цього гості сідають на стільці, і вгадують - що ж на них лежить - використовуючи для визначення свої "п'яті точки".

Доставка

Потрібно розділити учасників на дві команди. У кімнаті - найкраще подалі - ставиться таця з мандаринами або цукерками. Далі кожен учасник бере ложку в рот і поспішає до цього набору, бере смакоту, яка там лежить, і приносить своїй команді її на ложці, не давши впасти. Перемога дістається тим, хто швидше перенесе всі солодощі або фрукти.

Символ року

Учасник цього забавного конкурсу повинен спародіювати тварину-символ року, що приходить (у 2022-му це тигр). Тут можна задіяти не тільки пластику тіла, але і голосові можливості. Переможця визначають дружно всі разом. Але головне тут не скільки вікторія, скільки емоції від процесу.

Дегустація

Цей конкурс може бути як для їжі, так і для напоїв - в ідеалі можна чергувати, щоб і заїдати, і закушувати. Для забави учаснику або учасникам зав'язують очі та починають годувати та/або поїти різноманітними стравами зі столу. Той, хто правильно все визначить, і стає переможцем.

Сила дихання

Для гри найкраще розбитися на пари. На стіл між учасниками, що сидять навпроти, слід покласти грошову купюру, і кожен з них має одночасно здути банкноту з поверхні. Напевно, переможця можна нагородити якраз тим самим цінним трофеєм.

Вгадай / збери

Учаснику гри потрібно зав'язати очі, і надіти рукавички або рукавиці. Далі до нього по черзі підходять люди, і він повинен на дотик визначити - хто ж перед ним. А ще варіант - людина з зав'язаними очима має зібрати всі прищіпки, які прикріпили до верхнього та нижнього одягу іншого гостя. До речі, для більших веселощів можна сказати конкурсанту, що прищіпок шість, а насправді прикріпити п'ять - щоб пошуки були більш поглибленими.